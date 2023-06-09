PM apreende drogas e recupera 4 veículos roubados na Grande Vitória

Na abordagem feita em Planalto Serrano também foi apreendida uma arma deixada por suspeitos que fugiram do local, além da quantia de R$ 2.459,00 em espécie. Já em Castelo Branco foram encontradas duas armas com suspeitos, sendo que em uma das abordagens a polícia apreendeu uma pistola .9mm, uma carregador para pistola .9mm, 37 munições .9mm intactas, um rádio comunicador e uma mira laser para pistola, e na outra um revolver .38 e seis munições .38, além de drogas.