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Grande Vitória

PM apreende drogas e recupera 4 veículos roubados na Grande Vitória

Militares ainda encontraram três armas, centenas de pinos de cocaína, buchas de maconha e pedras de crack na noite de quinta-feira (8) e madrugada desta sexta (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2023 às 12:17

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 12:17

Carro roubado é recuperado na Grande Vitória
Carro roubado é recuperado na Grande Vitória Crédito: Divulgação/PMES
Abordagens realizadas pela Polícia Militar ao longo da noite de quinta-feira (8) e madrugada desta sexta-feira (9) resultaram na apreensão de mais de 480 pinos de cocaína, mais de 350 buchas de maconha e quase 300 pedras de crack na Grande Vitória, entre outras drogas, além de três armas. Também foram recuperados quatro veículos roubados, sendo três deles em Vitória.
De acordo com informações da Polícia Militar, as apreensões de drogas foram realizadas por militares que faziam patrulhamento em ruas dos bairros Feu Rosa e Planalto Serrano, na Serra, Castelo Branco, em Cariacica, e Itapuã e Jaburuna, em Vila Velha
Drogas apreendidas no feriado na Grande Vitória
Drogas apreendidas no feriado na Grande Vitória Crédito: Divulgação/PMES
Na abordagem feita em Planalto Serrano também foi apreendida uma arma deixada por suspeitos que fugiram do local, além da quantia de R$ 2.459,00 em espécie. Já em Castelo Branco foram encontradas duas armas com suspeitos, sendo que em uma das abordagens a polícia apreendeu uma pistola .9mm, uma carregador para pistola .9mm, 37 munições .9mm intactas, um rádio comunicador e uma mira laser para pistola, e na outra um revolver .38 e seis munições .38, além de drogas.
Em Jacaraípe foi recuperado um veículo roubado em José de Anchieta, também na Serra. Já em Vitória, os militares conseguiram localizar três carros, no bairro São Pedro, que haviam sido roubados na região de Cobilândia, em Vila Velha.
Em todos os casos, os materiais apreendidos foram levados para as delegacias dos respectivos municípios, assim como os detidos em Vitória, Serra e Cariacica. Não houve detidos em Vila Velha.

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