PM é alvo de ataque, faz prisões e encontra drogas na Grande Vitória

Materiais apreendidos pela Polícia Militar durante operação na Grande Vitória entre sexta e sábado (9 e 10 de junho de 2023) Crédito: Polícia Militar/Divulgação

Durante o patrulhamento realizado pela Polícia Militar nos bairros da Grande Vitória, diversas prisões e apreensões foram registradas entre sexta-feira (09) e madrugada de sábado (10). A equipe chegaram a ser alvo de ataques em um bairro de Cariacica e precisou de ajuda do helicóptero da corporação para encontrar os criminosos.

Em Guarapari, policiais militares de folga na Praia do Morro notaram um casal em atitude suspeita entrando em um veículo de aplicativo com uma bolsa. Um dos indivíduos foi reconhecido pelos militares por conta de uma ocorrência de apreensão de drogas ocorrida dois dias antes.

Materiais apreendidos pela Polícia Militar durante operação na Grande Vitória entre sexta e sábado (9 e 10 de junho de 2023) Crédito: Polícia Militar/Divulgação

Os policiais solicitaram apoio das viaturas em serviço e realizaram a abordagem, resultando na apreensão de meio tablete de cocaína, 41 pinos de cocaína, uma balança de precisão, material para embalo e R$ 33,80.

No bairro Perocão, duas pessoas, de 28 e 27 anos, foram detidas, e um menor de 17 anos foi apreendido após uma abordagem que levou à apreensão de três porções de maconha, totalizando 110g, um tablete de 350g de maconha, 176 buchas de maconha, material para embalar entorpecentes, dois celulares e uma carteira com documentos pessoais.

No bairro Vila Merlo, em Cariacica, a equipe de Força Tática se deparou com cinco indivíduos que dispararam armas de fogo contra os militares e fugiram pela região de pasto e mata. O apoio foi solicitado, e outras viaturas, juntamente com a aeronave do Notaer, realizaram um cerco no local.

Materiais apreendidos pela Polícia Militar durante operação na Grande Vitória entre sexta e sábado (9 e 10 de junho de 2023) Crédito: Polícia Militar/Divulgação

Três indivíduos foram apreendidos, assim como armas e drogas. Foram encontradas duas submetralhadoras semi-industriais, dois carregadores alongados de submetralhadora, um revólver calibre 38, 20 munições calibre 380, 16 munições calibre 38, 138 pinos de cocaína, 107 frascos de loló, 109 pedras de crack, 22 unidades de haxixe, um pedaço de haxixe com 46g, duas buchas de maconha, um celular e R$ 135,70.

No bairro Castelo Branco, as equipes continuaram o patrulhamento pelos becos até avistarem um indivíduo portando uma arma. Após a ordem de abordagem, o suspeito fugiu correndo e apontou a arma na direção de um policial. O homem escapou, deixando cair uma pistola calibre .380 e uma bolsa contendo 91 pedras de crack, 121 pinos de cocaína, um papelote de cocaína e um celular. As buscas pelo suspeito foram realizadas, mas nenhum outro ilícito foi encontrado.

Na Serra, a Força Tática recebeu uma denúncia de que homens armados estavam no bairro Planalto Serrano, Bloco A. Durante o patrulhamento na área, as equipes se depararam com suspeitos que resistiram à abordagem, utilizando armas de fogo. Um menor de 16 anos foi apreendido com uma pistola 9mm, 28 munições do mesmo calibre, dois carregadores, 63 buchas de maconha, 29 pinos de cocaína, 51 pedras de crack e R$ 253,00.

Numa incursão na escadaria do Beco 6, no Bairro da Penha, em Vitória, os militares avistaram diversos indivíduos que, ao notarem a presença das equipes, fugiram pelas escadas. Após realizar buscas no local, foram encontrados 336 pinos de cocaína, 490 papelotes de cocaína, quatro sacolas contendo cocaína com o tamanho de uma laranja, quatro pedras de crack com o tamanho de uma bola de pingue-pongue e oito pinos contendo pedra de crack.