Motorista de app leva tiro na cabeça e vai dirigindo até hospital no ES

Um milagre. Foi assim que os médicos e familiares de um motorista de aplicativo, de 49 anos, descreveram a situação que ele viveu na madrugada desta quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi. A vítima sofreu uma tentativa de assalto e levou um tiro que entrou na lateral da cabeça e saiu na boca; mesmo assim, foi dirigindo sozinho para o hospital e se recupera sem nenhuma sequela ou risco de morte.
O caso aconteceu no Ibes, em Vila Velha, por volta de 1 hora. De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima estava trabalhando quando, em uma rua, foi abordada por dois assaltantes em uma motocicleta. A polícia acredita que, nesse momento, o condutor tenha acelerado com o carro: foi aí que os bandidos dispararam diversas vezes. Uma das portas ficou com um buraco de tiro. O vidro da janela do carona foi quebrado por outro disparo.
Pela manhã, o irmão da vítima recebeu uma ligação. "Uma amiga nossa que trabalha no hospital falou para eu ir até lá, pois o médico queria conversar comigo, dizendo que meu irmão estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele está lúcido, falando, e pelo menos o tiro não pegou em uma parte que pudesse agravar mais. A cada dia que passa está mais perigoso, com mais bandido na rua e muita impunidade. Quem sofre com isso é a sociedade, o trabalhador", desabafou o irmão, sem se identificar, em entrevista à TV Gazeta.
O motorista segue internado na UTI. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso.