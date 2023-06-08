Motorista de app leva tiro na cabeça e vai dirigindo até hospital no ES

Um milagre. Foi assim que os médicos e familiares de um motorista de aplicativo, de 49 anos, descreveram a situação que ele viveu na madrugada desta quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi. A vítima sofreu uma tentativa de assalto e levou um tiro que entrou na lateral da cabeça e saiu na boca; mesmo assim, foi dirigindo sozinho para o hospital e se recupera sem nenhuma sequela ou risco de morte.

Pela manhã, o irmão da vítima recebeu uma ligação. "Uma amiga nossa que trabalha no hospital falou para eu ir até lá, pois o médico queria conversar comigo, dizendo que meu irmão estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele está lúcido, falando, e pelo menos o tiro não pegou em uma parte que pudesse agravar mais. A cada dia que passa está mais perigoso, com mais bandido na rua e muita impunidade. Quem sofre com isso é a sociedade, o trabalhador", desabafou o irmão, sem se identificar, em entrevista à TV Gazeta.