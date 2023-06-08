Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tentativa de assalto

Motorista de app leva tiro na cabeça e vai dirigindo até hospital no ES

Vítima de 49 anos foi abordada no bairro Ibes, em Vila Velha, por dois criminosos em uma motocicleta, na madrugada desta quinta-feira (8)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 jun 2023 às 14:25

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 14:25

Carro ficou com as marcas de tiros disparados por assaltantes em Vila Velha
Carro ficou com as marcas de tiros disparados por assaltantes em Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues
Um milagre. Foi assim que os médicos e familiares de um motorista de aplicativo, de 49 anos, descreveram a situação que ele viveu na madrugada desta quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi. A vítima sofreu uma tentativa de assalto e levou um tiro que entrou na lateral da cabeça e saiu na boca; mesmo assim, foi dirigindo sozinho para o hospital e se recupera sem nenhuma sequela ou risco de morte. 
O caso aconteceu no Ibes, em Vila Velha, por volta de 1 hora. De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima estava trabalhando quando, em uma rua, foi abordada por dois assaltantes em uma motocicleta. A polícia acredita que, nesse momento, o condutor tenha acelerado com o carro: foi aí que os bandidos dispararam diversas vezes. Uma das portas ficou com um buraco de tiro. O vidro da janela do carona foi quebrado por outro disparo.
Pela manhã, o irmão da vítima recebeu uma ligação. "Uma amiga nossa que trabalha no hospital falou para eu ir até lá, pois o médico queria conversar comigo, dizendo que meu irmão estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele está lúcido, falando, e pelo menos o tiro não pegou em uma parte que pudesse agravar mais. A cada dia que passa está mais perigoso, com mais bandido na rua e muita impunidade. Quem sofre com isso é a sociedade, o trabalhador", desabafou o irmão, sem se identificar, em entrevista à TV Gazeta.
O motorista segue internado na UTI. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Motorista de Aplicativo Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente causa explosão e prejudica tráfego na BR 101, em Aracruz
Imagem de destaque
Um terço dos projetos contra desastres no PAC de 2023 não saiu do papel
Imagem de destaque
Homens com menos de 45 anos vão precisar de autorização militar para deixar a Alemanha por mais de 3 meses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados