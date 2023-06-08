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Casa pega fogo após moradora trocar botija de gás na Serra

Chamas destruíram a cozinha e parte da área externa do imóvel, que abriga três famílias; incêndio ocorreu na manhã desta quinta-feira (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2023 às 14:11

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 14:11

Casa no bairro Cidade Continental, na Serra, onde huve um incêndio
Casa no bairro Cidade Continental, na Serra, onde houve um incêndio Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um incêndio atingiu uma casa no bairro Cidade Continental, na Serra, na manhã desta quinta-feira (8), após uma moradora de 55 anos fazer a troca da botija de gás do imóvel. Segundo apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, no local atingido moram três famílias.
À repórter, um familiar da mulher contou que ela fez a troca da botija, mas não verificou se havia algum vazamento. Em seguida, a moradora ligou uma boca do fogão, o que deu início ao incêndio.  Apesar dos esforços da mulher e da filha dela, o fogo se alastrou pela cozinha e os bombeiros tiveram que ser chamados.
A casa foi tomada por fumaça e havia o risco do teto da cozinha desabar. De acordo com os moradores, eles teriam sido orientados pelo Corpo de Bombeiros a deixar o local temporariamente.
Em nota, a corporação disse que fez o combate e extinguiu as chamas, mas que não houve feridos, nem solicitação de perícia.

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