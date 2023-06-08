Casa pega fogo após moradora trocar botija de gás na Serra

Casa no bairro Cidade Continental, na Serra, onde houve um incêndio Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um incêndio atingiu uma casa no bairro Cidade Continental, na Serra, na manhã desta quinta-feira (8), após uma moradora de 55 anos fazer a troca da botija de gás do imóvel. Segundo apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, no local atingido moram três famílias.

À repórter, um familiar da mulher contou que ela fez a troca da botija, mas não verificou se havia algum vazamento. Em seguida, a moradora ligou uma boca do fogão, o que deu início ao incêndio. Apesar dos esforços da mulher e da filha dela, o fogo se alastrou pela cozinha e os bombeiros tiveram que ser chamados.

A casa foi tomada por fumaça e havia o risco do teto da cozinha desabar. De acordo com os moradores, eles teriam sido orientados pelo Corpo de Bombeiros a deixar o local temporariamente.