Ladrão finge ser paciente e tranca 10 pessoas em banheiro de clínica no ES

Um homem de 33 anos se passou por cliente de uma clínica odontológica para conseguir entrar no local e roubar os clientes que aguardavam atendimento. Ele trancou dez pacientes e funcionários no banheiro, incluindo duas crianças, roubou dinheiro e celulares das vítimas, mas acabou preso ao sair do local.

O crime aconteceu no bairro Parque residencial Laranjeiras, na Serra, Grande Vitória. Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o suspeito chegou à clinica dizendo que queria ser atendido.

Uma recepcionista pediu os documentos do suspeito, que alegou ter perdido. Mesmo assim, ficou na clínica esperando ser atendido. Segundo uma das vítimas, ele esperou o consultório ficar mais vazio para agir.

Clínica assaltada fica na Avenida Central de Laranjeiras Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

Quando anunciou o roubo, ele levou as pessoas que estavam na recepção para um banheiro e as trancou lá dentro. Durante o roubo, o suspeito simulou estar armado.

Policiais foram abordados por outras pessoas dizendo que a clínica estava sendo roubada. Os PMs chegaram ao local no momento em que o suspeito estava saindo com uma sacola na mão.

Ao ser abordado, o homem estava com três aparelhos celulares e uma quantia de R$ 543 no bolso. Ele contou aos policiais que tudo era dele. Mas quando os policiais entraram na clínica e viram as pessoas trancadas no banheiro, falaram que, na verdade, ele tinha roubado. O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra.