Homem tenta defender mãe e é morto a facada por irmã em Cariacica

Patrick da Silva Alves foi esfaqueado na coxa, na varanda de casa, no bairro Nova Rosa da Penha

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 11:00

Patrick da Silva Alves foi morto pela própria irmã, em Cariacica Crédito: Acervo familiar

Um homem de 30 anos, identificado como Patrick da Silva Alves, foi morto na noite de sábado (30), na varanda de casa, no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. A suspeita do crime é a própria irmã, Francislaine da Silva, 26, que, segundo a família, é usuária de drogas.

Testemunhas relataram, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que Francislaine sempre foi agressiva e que, por volta das 23h, começou a ofender e ameaçar a mãe. Ao tentar defendê-la, Patrick levou uma facada na coxa esquerda.

A irmã fugiu após o crime e a vítima foi socorrida por um tio e levada ao Pronto Atendimento de Flexal II, no mesmo município. Patrick chegou ao local com vida, segundo nota da Polícia Militar, que foi acionada para ir ao local. Entretanto, não resistiu ao ferimento e foi a óbito.

Na manhã deste domingo, ao saber que o irmão não tinha resistido, Francislaine ligou para uma amiga e disse que queria se entregar. Um tio a buscou e a levou até a sede da Polícia Militar na região. Posteriormente, ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica.

A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência está em andamento e somente após a conclusão das oitivas haverá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

