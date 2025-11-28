Crime em Cristóvão Colombo

Atleta de handebol: quem era o adolescente morto a tiros em Vila Velha

Gabriel Lucas dos Santos Garcia, de 16 anos, tinha ido até um bairro vizinho quando foi surpreendido em um beco

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:44

Gabriel Lucas dos Santos Garcia, de 16 anos, era atleta de handebol Crédito: Sesport

Assassinado a tiros em Cristóvão Colombo, Vila Velha, Gabriel Lucas dos Santos Garcia, de 16 anos, era atleta de handebol. Segundo fontes próximas a ele, ouvidas pela reportagem de A Gazeta, o adolescente chegou a ser eleito um dos melhores pivôs do Estado na categoria dele, de jogadores entre 14 e 17 anos.

Atletas que já jogaram com Gabriel comentaram que ele treinava desde os nove anos, e, por ganhar muitos campeonatos, era conhecido por pessoas que atuam no meio. Além de ser do handebol de Vila Velha, ele integrava a Seleção Capixaba de Handebol. A morte do adolescente deixou alunos da escola dele e amigos arrasados.

Nas redes sociais, muitas pessoas publicaram mensagens de consternação. "O handebol do Espírito Santo está de luto. Sentiremos saudades da sua garra, da sua entrega. Que você esteja em um bom lugar", escreveu um internauta. "Hoje, a dor nos lembra o quanto nosso papel vai muito além do esporte. Você estava trilhando um caminho tão bonito no esporte, cheio de sonhos e de futuro, e partiu cedo demais", comentou outra.

O crime

Gabriel Lucas dos Santos Garcia, morto em Vila Velha, era muito querido pelos amigos e pessoas envolvidas com o handebol Crédito: Redes Sociais

Gabriel foi assassinado a tiros no final da tarde de quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o pai da vítima contou que o filho estava em casa, em Ilha dos Ayres, quando foi chamado por um amigo para fumar em um beco da região vizinha. Chegando lá, o rapaz foi surpreendido pelo atirador.

Já o jovem que chamou Gabriel contou que, enquanto eles estavam fumando no beco, um encapuzado se aproximou e disparou, momento em que o adolescente foi atingido. O suspeito fugiu em seguida.

A reportagem da TV Gazeta apurou que, durante o atendimento à ocorrência, um jovem de 21 anos, suspeito de envolvimento no assassinato, foi detido no bairro Itacibá, em Cariacica, após o carro em que ele estava ser identificado pelo cerco eletrônico. Ele foi levado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e autuado em flagrante por homicídio, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, já que no veículo havia uma pistola.

A Polícia Civil não deu detalhes sobre qual seria a motivação do crime. O caso segue sob investigação.

