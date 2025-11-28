Adolescente é assassinado a tiros em Vila Velha e suspeito é detido
Um adolescente de 16 anos, identificado como Gabriel Lucas dos Santos Garcia, foi assassinado a tiros no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, no final da tarde de quinta-feira (27). A reportagem da TV Gazeta apurou que a vítima estava em casa, em Ilha dos Ayres, quando foi chamada por um amigo para usar drogas em um beco da região vizinha. Chegando lá, o rapaz foi surpreendido pelo atirador.
Momentos depois, ainda conforme a TV Gazeta, um suspeito de envolvimento no crime foi detido no bairro Itacibá, em Cariacica, após o carro em que ele estava ser identificado pelo cerco eletrônico. O homem foi levado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. A reportagem de A Gazeta aguarda retorno das polícias Militar e Civil para mais detalhes.
*Com informações do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta