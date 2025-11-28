Adolescente é assassinado a tiros em Vila Velha e suspeito é detido

Um adolescente de 16 anos, identificado como Gabriel Lucas dos Santos Garcia, foi assassinado a tiros no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, no final da tarde de quinta-feira (27). A reportagem da TV Gazeta apurou que a vítima estava em casa, em Ilha dos Ayres, quando foi chamada por um amigo para usar drogas em um beco da região vizinha. Chegando lá, o rapaz foi surpreendido pelo atirador.