Bairro Cobilândia

Jovem morre baleada em Vila Velha quando comemorava o aniversário da irmã

Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos, foi baleada durante um ataque em Cobilândia; marido e padrasto também foram atingidos

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:18

Jovem morre baleada em Vila Velha quando comemorava o aniversário da irmã Crédito: Archimedis Patricio

Uma jovem de 21 anos, identificada como Maria Eduarda Rodrigues, morreu baleada após uma ataque a tiros no momento em que comemorava o aniversário da irmã no início da madrugada desta sexta-feira (28), em Cobilândia, Vila Velha. Após os disparos, o marido da jovem ficou tão desesperado em tentar socorrê-la que não percebeu que também havia sido atingido. Mesmo ferido, ele a carregou nos braços e a colocou no carro para levá-la ao hospital. O padrasto de Maria Eduarda também foi baleado.

O ataque aconteceu por volta da meia-noite, na Rua Belmonte. De acordo com testemunhas, um homem chegou em uma moto e começou a atirar. Marcas de tiros ficaram espalhadas pelos portões da casa onde estavam as vítimas.

Maria Eduarda e o marido estavam casados havia três meses. Segundo moradores, ele foi atingido por pelo menos dois disparos. Já o padrasto foi baleado na perna.

“Ela saiu de casa para bater parabéns com o marido. Coisa rápida. Na hora que estava indo embora, aconteceu essa tragédia. Depois que os médicos disseram que a Duda não tinha resistido, eles contaram que o marido dela chegou com a Duda nos braços, e que ele também tinha tomado tiros, mas não tinha percebido”, contou uma amiga da jovem, que prefere não se identificar.

As três vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Cobilândia, que fica a cerca de um quilômetro do local do crime. Maria Eduarda, que faria 22 anos no dia 4 de dezembro, morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

O padrasto recebeu atendimento e já teve alta. O marido segue internado em coma.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outros detalhes não serão divulgados para não atrapalhar a apuração.

* Com informações de João Brito, da TV Gazeta.

