Crime

Homem que levou tiro é indiciado por matar atirador em Afonso Cláudio

Jovem de 23 anos havia levado tiro mas agrediu, desarmou e atirou contra Marcelo Nunes da Silva, de 46 anos, que morreu no local

Homem é morto após ter a arma tomada durante briga em Afonso Cláudio. (Redes sociais )

Carol Leal Repórter / [email protected]

Um jovem de 23 anos, que não teve identidade divulgada, foi indiciado pela Polícia Civil por matar Marcelo Nunes da Silva, de 46 anos, na localidade conhecida como Morro do Romário, em Afonso Cláudio, no Sul do Espírito Santo. O suspeito foi encontrado pela Polícia Militar caído no chão e pedindo socorro na noite de 5 de abril deste ano.

No hospital, ele contou que estava na rodoviária da cidade quando Marcelo pediu para ser levado a um local para comprar drogas. Chegando na subida do Morro do Romário, o homem atirou contra o jovem, alegando que ele havia agredido seu irmão. Mesmo ferido, o jovem conseguiu agredir, desarmar e atirar quatro vezes contra Marcelo, que morreu no local.

Após o crime, segundo a Polícia Civil, o suspeito de 23 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, autuado em flagrante por homicídio, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Durante a investigação, foram encontradas imagens de câmeras de videomonitoramento que flagraram o investigado e a vítima momentos antes do crime, na região central da cidade.

Apesar de o suspeito ter alegado legítima defesa durante o interrogatório, foram identificadas contradições entre o relato dado no momento da prisão, o depoimento de testemunhas e as imagens analisadas. Além disso, o jovem possui passagens anteriores pela polícia pelos crimes de tráfico e uso de drogas, lesão corporal e violência doméstica.

