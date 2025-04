No Caparaó capixaba

Motorista é denunciado por cinco crimes após atropelar e matar idoso em Iúna

Além da morte da vítima, o homem ainda é acusado de omissão de socorro, fraude processual e dirigir embriagado e com a habilitação vencida

Carol Leal Repórter / [email protected]

Foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo o suspeito de atropelar e matar José Ivan de Andrade, de 61 anos, em Iúna, no Sul do Estado. O nome do motorista não foi divulgado. Na denúncia, o MPES ressalta que, além da morte do idoso, foram cometidos também os crimes de omissão de socorro, direção sob a influência de álcool, direção sem habilitação válida e fraude processual.

Segundo a Polícia Militar, os crimes aconteceram na manhã do dia 5 de abril deste ano, no bairro Niterói, na cidade. O condutor, que estava junto à esposa no veículo, foi para casa e trocou de veículo após o acidente para tentar ocultar o crime. No entanto, imagens de câmeras de videomonitoramento auxiliaram na identificação do veículo, que foi encontrado na casa do suspeito com danos compatíveis com o impacto.

Após as investigações, o homem de 49 anos foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito qualificado por estar sem a devida permissão para dirigir, pois ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 11 de dezembro de 2023, e com agravante por deixar de prestar socorro à vítima. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, onde permanecerá até que seja submetido a julgamento, conforme requerimento da Promotoria de Justiça.

