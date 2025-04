Em Vasco da Gama

Granada é detonada em Cariacica e PM acredita ter sido deixada por criminosos

A Polícia Militar desconfia que o material explosivo tenha sido feita de forma artesanal e improvisada, já que havia um pino de borracha

Uma granada foi encontrada no meio da Rua Leopoldina, no bairro Vasco da Gama, Cariacica, na tarde desta terça-feira (22). A principal suspeita da Polícia Militar, que conversou com o repórter João Brito, da TV Gazeta, é de que o material pertença a grupos criminosos. Isso porque, na noite de segunda-feira (22), aconteceu um confronto na região entre uma facção local e de Cobi de Baixo, em Vila Velha.

O material, conforme a corporação, aparenta ser feito de forma improvisada, pois tinha um pino de borracha, que não é usual na montagem de uma granada. Outro indício de ser artesanal é o fato de não ter ativada logo ao tocar o solo.

O Sargento Schneider explicou para a reportagem da TV Gazeta que apesar do artefato não ter explodido, diversas interferências externas poderiam levar a um estouro. "Existe o risco de, por ser um artefato de lançamento de mão, nesse caso improvisado, ela poderia sofrer interferência de calor, química e física. Tanto um carro quanto uma trepidação mais forte ou mudança de temperatura poderia ocasionar acionamento (da granada)", detalhou.

A bomba já foi detonada ainda na tarde desta terça-feira após avaliação de um técnico explosivista do Batalhão de Missão Especial (BME). Antes de explodir, os agentes isolaram a via após alertarem os moradores para saírem das casas.

"Devido à potência do artefato, para preservar a segurança dos moradores e sociedade, fazemos o isolamento para não prejudicar ninguém. O (bairro) Vasco da Gama é um lugar conflituoso e pode sim ser originado desses ataques e confrontos. Temos tomado precauções para que isso não volte a ocorrer", disse o sargento.

A corporação também encontrou no local um pino acionador e três cápsulas deflagradas. Todo o material foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica, de acordo com a PM.

