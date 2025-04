Idosa morre atropelada por carro em Colatina; motorista deixou o local

Uma idosa de 85 anos morreu após ser atropelada por um carro no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde do último domingo (20) e testemunhas relataram aos policiais que o motorista do automóvel estaria com sinais de embriaguez e saiu do local em outro veículo, sem prestar socorro. Diva Parmejani Monteiro foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta terça-feira (22), conforme a família. >