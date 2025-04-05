Motorista é preso ao mentir para a polícia após atropelar e matar homem no ES

Um homem de 61 anos morreu ao ser atropelado no meio da rua do bairro Niterói, em Iúna, no Sul do Espírito Santo, no início da manhã deste sábado (5). Após fugir do local sem prestar socorro, o motorista foi para casa. Ao ser identificado, mentiu para a polícia, dizendo não ser o condutor do veículo envolvido no acidente. Ele foi preso, sendo autuado por homicídio culposo no trânsito, além de estar com carteira de habilitação vencida e não ter prestado socorro à vítima.
Nas imagens, é possível ver o homem atravessando uma rua. Segundos depois, um carro prata, com farol aceso, atropela a vítima, que estava com um guarda-chuva. O caso aconteceu às 5h52.
Logo após o atropelamento, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi até a rua e constatou que o homem não havia resistido aos ferimentos. A perícia foi acionada. Uma mulher – que inicialmente era apontada como a condutora – também foi atendida por socorristas.
Dois homens – sendo um deles marido da mulher socorrida – contaram para os policiais que o carro envolvido no atropelamento seria da marca Honda, de cor preta. Os policiais viram pelas imagens de videomonitoramento que o carro seria, na verdade, um sedan prata, contrariando a versão dos homens.
Os agentes também sabiam que o marido da mulher tinha uma BMW sedan de cor prata. Ele foi questionado sobre a versão dos fatos, porém manteve o mesmo posicionamento. O homem chegou a mentir dizendo que o carro estaria no distrito de São Francisco, no município de Ibitirama.
Os policiais se deslocaram até a residência do indivíduo. Ao chegarem no imóvel, os militares localizaram o veículo com avarias no capô e para-brisa.
Já no Hospital Santa Casa, para onde a mulher foi levada, os policiais informaram sobre as imagens e ela acabou confessando que estava em casa vendo televisão quando o marido ligou solicitando a sua companhia para levar um amigo em casa. A mulher atendeu ao pedido e, quando eles trafegavam pela Avenida Amintas Osório de Matos, o homem foi atropelado.
Ela disse que o marido era o condutor do veículo e que, após o atropelamento, foram, imediatamente, para casa a fim de trocar de carro, não prestando socorro à vítima. O marido, mesmo negando ser o condutor do veículo, fez o teste do etilômetro, que deu positivo. Por isso, o casal recebeu voz de prisão.
Eles foram conduzidos para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana. Segundo a Polícia Civil, o homem, de 49 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito qualificado por estar sem a devida permissão para dirigir, (estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 11 de dezembro de 2023), e com agravante por deixar de prestar socorro à vítima. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP). A mulher de 46 anos, após ser ouvida, foi identificada como vítima e liberada.
A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta das 7h30 para a ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
*Com informações do g1ES
Atualização
06/04/2025 - 8:21
A reportagem foi atualizada com informações da Polícia Civil sobre a autuação do motorista envolvido no atropelamento.