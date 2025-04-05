Motorista é preso ao mentir para a polícia após atropelar e matar homem no ES

Um homem de 61 anos morreu ao ser atropelado no meio da rua do bairro Niterói, em Iúna , no Sul do Espírito Santo , no início da manhã deste sábado (5). Após fugir do local sem prestar socorro, o motorista foi para casa. Ao ser identificado, mentiu para a polícia, dizendo não ser o condutor do veículo envolvido no acidente. Ele foi preso, sendo autuado por homicídio culposo no trânsito, além de estar com carteira de habilitação vencida e não ter prestado socorro à vítima.

Nas imagens, é possível ver o homem atravessando uma rua. Segundos depois, um carro prata, com farol aceso, atropela a vítima, que estava com um guarda-chuva. O caso aconteceu às 5h52.

Logo após o atropelamento, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi até a rua e constatou que o homem não havia resistido aos ferimentos. A perícia foi acionada. Uma mulher – que inicialmente era apontada como a condutora – também foi atendida por socorristas.

Dois homens – sendo um deles marido da mulher socorrida – contaram para os policiais que o carro envolvido no atropelamento seria da marca Honda, de cor preta. Os policiais viram pelas imagens de videomonitoramento que o carro seria, na verdade, um sedan prata, contrariando a versão dos homens.

Os agentes também sabiam que o marido da mulher tinha uma BMW sedan de cor prata. Ele foi questionado sobre a versão dos fatos, porém manteve o mesmo posicionamento. O homem chegou a mentir dizendo que o carro estaria no distrito de São Francisco, no município de Ibitirama

Os policiais se deslocaram até a residência do indivíduo. Ao chegarem no imóvel, os militares localizaram o veículo com avarias no capô e para-brisa.

Já no Hospital Santa Casa, para onde a mulher foi levada, os policiais informaram sobre as imagens e ela acabou confessando que estava em casa vendo televisão quando o marido ligou solicitando a sua companhia para levar um amigo em casa. A mulher atendeu ao pedido e, quando eles trafegavam pela Avenida Amintas Osório de Matos, o homem foi atropelado.

Ela disse que o marido era o condutor do veículo e que, após o atropelamento, foram, imediatamente, para casa a fim de trocar de carro, não prestando socorro à vítima. O marido, mesmo negando ser o condutor do veículo, fez o teste do etilômetro, que deu positivo. Por isso, o casal recebeu voz de prisão.

Eles foram conduzidos para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana. Segundo a Polícia Civil, o homem, de 49 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito qualificado por estar sem a devida permissão para dirigir, (estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 11 de dezembro de 2023), e com agravante por deixar de prestar socorro à vítima. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP). A mulher de 46 anos, após ser ouvida, foi identificada como vítima e liberada.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta das 7h30 para a ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

*Com informações do g1ES