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Barramares

Homem descumpre medida protetiva, invade casa de mulher e é preso em Vila Velha

Publicado em

05 abr 2025 às 16:48
Um homem de 50 anos foi preso após descumprir uma medida protetiva e invadir a casa de uma mulher, com quem ele seria casado, na noite de sexta-feira (4), no bairro Barramares, Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava deitado na cama e tinha um cheiro forte de bebida alcoólica. 
Conforme a corporação, no local, uma mulher apresentou aos militares uma medida protetiva de urgência em desfavor do marido. O homem foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional, segundo a PM.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência, na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha
2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil
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Sistema Transcol

Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra

Publicado em 16/04/2026 às 15:53
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Ônibus afundou em trecho em obras e ficou preso em rua na Serra Leitor | A Gazeta

Um ônibus do Sistema Transcol ficou preso após afundar com as rodas em um trecho em obras na Rua Violeta, no bairro Feu Rosa, na Serra, na Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (16).


Segundo a GVbus, o veículo trafegava pela via quando o pavimento afundou ao passar pelo local. O ônibus foi retirado pouco depois. "Como não estava em operação, não havia passageiros no coletivo. Também não houve feridos nem registro de avarias, uma vez que o ônibus trafegava em velocidade reduzida", informou a GVbus.


Procurada, a Prefeitura da Serra informou que a obra é de responsabilidade da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). A Cesan, por sua vez, também foi questionada. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Praça do Hi-Fi

Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória

Publicado em 16/04/2026 às 14:15
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória Leitor A Gazeta

Dois homens foram baleados durante um tiroteio na Praça do Hi-Fi, no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Um dos feridos relatou que foi atingido ao tentar proteger a companheira dos disparos. Já um jovem de 18 anos, apontado como um dos autores dos tiros, também acabou ferido.

A Polícia Militar informou que uma guarnição realizava ponto-base na praça quando ouviu diversos disparos de arma de fogo vindos da arquibancada, entre o campo de futebol e a quadra poliesportiva.

Os militares solicitaram apoio e seguiram até o local, onde receberam a informação de que os suspeitos haviam fugido em direção ao Campo do Ouro Preto, no sentido do mangue. Durante as buscas, os policiais avistaram dois indivíduos correndo para dentro da área de mangue.

Ao tentarem realizar a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Foi realizada uma saturação na região, mas nenhum suspeito foi localizado naquele momento.

Durante o atendimento da ocorrência, um homem informou que havia sido atingido no braço esquerdo. Ele relatou que não conseguiu identificar os autores dos disparos e que foi baleado ao tentar proteger a companheira.

Os policiais prestaram os primeiros socorros para conter o sangramento, e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

No local, foram recolhidas 15 cápsulas de calibre .380 e um projétil.

Jovem baleado e preso

Posteriormente, uma equipe da PM foi acionada para verificar a informação de que um indivíduo havia procurado ajuda no bairro Goiabeiras, também em Vitória, afirmando que um amigo teria sido baleado. No endereço indicado, os policiais localizaram um suspeito, de 18 anos, em posse de uma pistola, um revólver, munições e cápsulas deflagradas.

Durante a abordagem, o jovem confessou ser o autor dos disparos relacionados à ocorrência da Praça do Hi-Fi e afirmou que foi ao local para atacar desafetos. Segundo ele, houve revide, ocasião em que também foi atingido por um tiro.

Devido ao ferimento, o suspeito também foi encaminhado ao HEUE, onde permaneceu sob escolta policial.

A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Ele será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Violência contra a mulher

Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia

Publicado em 16/04/2026 às 13:23

Uma mulher de 37 anos foi agredida e teve a motocicleta roubada pelo ex-companheiro, de 35, no bairro Monte Sinai, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (15). A vítima relatou à Polícia Militar (PM) que o suspeito arrombou a porta da residência, invadiu o imóvel e tentou levar a moto e uma caixa de som, que, segundo ela, seriam trocadas por drogas.

Ainda de acordo com a mulher, ao tentar impedir a ação, ela foi agarrada pelo pescoço e jogada no meio da rua. Para se defender, a vítima atingiu o homem com uma faca, causando um ferimento na testa. Mesmo ferido, o suspeito conseguiu fugir levando a motocicleta.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Marilândia. Até o momento, o suspeito não foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Litoral Sul

Motociclista é encontrado ferido às margens de rodovia em Anchieta

Publicado em 16/04/2026 às 11:18
Um motociclista de 37 anos foi socorrido após sofrer um acidente na localidade de Subaia, na ES 060, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (19). No hospital, a mulher da vítima contou para a Polícia Militar que o marido havia saído de Rio Novo do Sul e estava indo para casa quando ocorreu o acidente.
Segundo a polícia, a dinâmica do fato é desconhecida. No local, eles encontraram a vítima recebendo socorro de uma ambulância do Serviço Médico Móvel de Urgência (Samu/192). Os socorristas disseram que o homem foi encontrado caído às margens da via, sem sinais de sua motocicleta nas proximidades. Os militares contam que realizaram uma varredura na área, porém não localizaram a moto.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que, nos acidentes sem mortes, é necessário que haja interesse da vítima em registrar uma ocorrência para que o fato seja apurado pelas autoridades competentes.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
“Balcão de Apate”

PF faz operação em Cariacica contra fraude no Farmácia Popular

Publicado em 16/04/2026 às 11:00
Unidade da Farmácia Popular
Operação mira fraude no programa Farmácia Popular Ministério da Saúde/Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação “Balcão de Apate”, com o objetivo de combater desvios no Programa Farmácia Popular, em Cariacica, na Grande Vitória.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória, em endereços ligados aos investigados.

De acordo com as investigações, um dos suspeitos aparecia como principal beneficiário dos medicamentos distribuídos gratuitamente pelo programa. Já outro concentrava mais de 70% das dispensações (entrega de medicamentos aos pacientes) registradas.

A apuração indica possível simulação de vendas inexistentes para justificar a retirada de medicamentos, o que pode ter causado prejuízo superior a R$ 200 mil aos cofres públicos.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam diversas receitas médicas do tipo azul e de controle especial em branco — muitas já assinadas — além de um celular, que será submetido à perícia.

Crimes investigados

Os envolvidos podem responder, em tese, por estelionato contra a União e inserção de dados falsos em sistemas públicos.

Origem do nome da operação

O nome “Balcão de Apate” faz referência à figura da mitologia grega associada à fraude e ao engano deliberado, em alusão ao esquema investigado, que envolveria a inserção de dados fictícios no sistema do programa.

Sobre o Farmácia Popular

O Programa Farmácia Popular é uma política pública do governo federal voltada à ampliação do acesso a medicamentos essenciais, especialmente para o tratamento de doenças crônicas, com oferta gratuita ou subsidiada em farmácias credenciadas.


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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Jovem é mantida em cárcere, torturada e desfigurada pelo marido na Serra

Publicado em 16/04/2026 às 10:55
Delegacia Regional da Serra
Delegacia Regional da Serra, onde caso foi registrado Crédito: Google Maps

Uma jovem de 19 anos foi mantida trancada em casa, espancada e torturada pelo marido, de 23 anos, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Durante as agressões, ela teve o cabelo cortado e o rosto desfigurado. O suspeito chegou a confessar os crimes aos policiais militares que atenderam à ocorrência, na última quarta-feira (15). Ele alegou ter cometido as agressões após ler mensagens no celular da vítima.

O caso foi descoberto depois que a jovem conseguiu escapar da casa onde era mantida e correu até uma companhia da Polícia Militar para pedir ajuda. Os agentes foram até o endereço e prenderam o homem. Durante a ação, vizinhos tentaram impedir a prisão, arremessando objetos contra a equipe, mas o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado por sequestro e cárcere privado qualificado.

Em entrevista à TV Gazeta, a vítima relatou que teve que se mudar do bairro em que morava e que, por medo, pensa até em sair do emprego. "Ele foi me dando socos, pegando o celular e batendo na minha testa. Machucou meu braço todo, pegou a tesoura e começou a cortar meu cabelo. Eu sempre falava que não queria mais ficar com ele, pedia para ele me deixar ir embora, mas ele dizia que eu ia ficar com ele", desabafou. 

Devido aos ferimentos, a jovem foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O nome do preso não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

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Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Destruição

Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Publicado em 15/04/2026 às 21:29
Fogo começou no quarto do apartamento em Jardim Camburi Vinicius Colini

Um apartamento pegou fogo na noite desta quarta-feira (15) na Rua Darly Antônio Lima, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O imóvel pertence ao aposentado Deilson Beltrame, que estava na sala quando percebeu as chamas em um dos quartos do imóvel.

“A única coisa que estava ligada no quarto era o carregador do celular, lem cima da cama, mas sem o celular. Eu estava assistindo, inclusive, uma reportagem sobre um apartamento que pegou fogo, e, de repente, aquela fumaceira danada dentro do quarto”, narrou em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.

Apartamento pega fogo em Jardim Camburi, em Vitória Vinicius Colini

O aposentado, que faz tratamento de quimioterapia e estava sozinho em casa no momento do ocorrido, contou ainda que chegou a tentar apagar as chamas com o extintor, mas não conseguiu. “Eu só fechei a porta e desci para pedir socorro. (...) Liguei para os bombeiros, para a polícia, completou.

Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados ao Corpo de Bombeiros, à Guarda Municipal e às Polícias Civil e Militar.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Sul do ES

BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)

Publicado em 15/04/2026 às 20:17

A BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, será totalmente interditada para detonação de rochas nesta quinta-feira (16), segundo a Ecovias Capixaba. A interdição ocorrerá nos dois sentidos da rodovia, no km 369, às 14h, com duração estimada de 20 minutos.


Segundo a concessionária que administra a via, a detonação de rochas é necessária para dar continuidade às obras de duplicação da BR 101 Sul, no trecho entre Anchieta e Iconha, que deve ser concluído no final de 2026. Caso necessário, poderá ser adotado o sistema de pare e siga até a completa normalização do tráfego.


A atividade será executada por meio de técnica de fragmentação controlada (detonação a frio), caracterizada por baixa energia de atuação e reduzido potencial de projeção de materiais, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança. Nesta etapa, está prevista a movimentação de aproximadamente 58,08 metros cúbicos. Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Publicado em 15/04/2026 às 20:07

Um homem de 56 anos, suspeito de agredir a própria irmã, de 64 anos, na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Odir Moreira, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. De acordo com as informações da polícia, ele teria ofendido e agredido fisicamente a vítima dentro da residência da família.


A violência, segundo a polícia, só foi interrompida após a intervenção de familiares. Após o crime, ele fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar, mas acabou localizado amarrado em uma rua e depois foi encaminhado à delegacia.


A vítima, que sofre de problemas de saúde, incluindo doença de Parkinson e depressão, não teve condições de prestar depoimento devido ao estado físico e emocional no momento da ocorrência. Segundo a polícia, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado. Ele foi autuado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e encaminhado ao sistema prisional. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Problemas na estrutura

Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio

Publicado em 15/04/2026 às 19:03

Uma casa no bairro São Vicente foi demolida nesta quarta-feira (15) pela prefeitura de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, após o imóvel apresentar risco de desabamento. Segundo a Defesa Civil do município, a residência ameaçava cair e danificar outras próximas, além de um posto de saúde também perto.

 

A Defesa Civil de Afonso Cláudio informou que o imóvel apresentava rachaduras, instabilidade do solo pelo excesso de umidade e comprometimento da fundação. Após uma visita técnica no dia 31 de março deste ano, o local foi interditado.

 

Um casal vivia na residência, e, segundo o órgão, hoje está morando em outra residência na cidade e inscritos para recebimento de moradia popular junto à Secretaria de Assistência Social da prefeitura. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
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