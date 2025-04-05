Cidade do ES inaugura decoração de Páscoa com inspiração pomerana

Decoração de Páscoa em Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação

A cidade de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, inaugurou uma decoração especial de Páscoa com esculturas de ovos gigantes e inspiração na cultura pomerana. A cidade é reconhecida nacionalmente como Capital do Ovo pela produção de suas granjas.

Como parte do projeto Pommerisch Ooster, esculturas de ovos gigantes foram instaladas em pontos estratégicos do município, unindo arte, cor e a identidade dos bordados e símbolos da tradição pomerana.

"A ideia é unir cultura e afeto num momento tão simbólico quanto a Páscoa. Os ovos representam muito mais do que uma tradição: eles são parte do nosso cotidiano e da nossa identidade como Capital do Ovo", destaca Eliana Litke, Secretária de Cultura e Turismo.

Segundo a prefeitura, toda a decoração foi cuidadosamente inspirada nos elementos da cultura pomerana, como a pintura de ovos artesanais e os tradicionais ovos cozidos com a raiz do Eierkraut, que confere uma coloração natural e vibrante às cascas.

Um dos destaques mais encantadores é o Osterbaum – árvores decoradas com casquinhas de ovos pintadas por alunos das redes estadual e municipal. Ao todo, são mais de 15 mil casquinhas colorindo diversos cantos da cidade.

Decoração de Páscoa em Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação

A Páscoa Pomerana ainda conta com uma programação especial: oficinas de pintura de ovos, feira com produtos típicos da Páscoa, apresentações culturais, atividades para toda a família e até a visita do coelho da Páscoa, que distribui ovos de acordo com os costumes locais.

As celebrações seguem até o domingo de Páscoa e prometem envolver moradores e visitantes com um clima de encantamento, sabores tradicionais e muita valorização cultural.