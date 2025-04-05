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Caminhada pela pessoa com autismo acontece neste domingo (6) em Vitória

Concentração começa às 8h e a caminhada às 8h30, saindo do Píer de Iemanjá, na orla da Praia de Camburi, em Vitória

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2025 às 13:40
Caminhada União pela Pessoa com Autismo na Praia de Camburi, em Vitória
Caminhada União pela Pessoa com Autismo na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Marcos Salles/Divulgação
Acontece neste domingo (6), a partir das 8h, na orla da Praia de Camburi, em Vitória, a caminhada pela pessoa com autismo realizada pela Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes). O evento tem o objetivo de promover a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Com o tema “Empatia hoje e sempre”, a expectativa é reunir mais de 5 mil pessoas, entre familiares, amigos, colaboradores da Amaes e a comunidade, todos unidos pelo propósito de promover a inclusão social das pessoas com TEA.
Realizada há alguns anos, a caminhada se tornou uma tradição para a comunidade e, a cada edição, destaca um tema. Neste ano, a Amaes, que oferece suporte a mais de duas mil famílias diretamente, levanta a bandeira da empatia como um valor essencial para a inclusão.
"Embora o Transtorno do Espectro Autista (TEA) seja cada vez mais discutido e conhecido, ainda há barreiras a serem quebradas. O caminho para transformar essa realidade passa pela empatia. Queremos ampliá-la para diferentes círculos e espaços, pois ela é fundamental para promover a inclusão", destaca a presidente da associação, Pollyana Paraguassú.
A concentração dos participantes será às 8h, no Píer de Iemanjá, com início da caminhada às 8h30, seguindo até o antigo Hotel Aruan, onde ocorrerá a dispersão.
A camiseta oficial do evento está sendo vendida na loja da Amaes no Shopping Vitória.
A caminhada forma a chamada "onda azul" na Avenida Dante Michelini, reunindo milhares de pessoas vestindo a camisa em busca de direitos e conscientização.
Além do caráter de conscientização, o evento proporciona um momento de lazer para as famílias participantes, oferecendo atividades como recreação infantil, brincadeiras, distribuição de picolés e pipoca, além de muita interação ao ar livre. 

Sobre a Amaes

A Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo é uma organização privada, sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal e estadual. Criada em 2001 por pais de autistas, a instituição é gerida por familiares e amigos que lutam pela melhoria da qualidade de vida das pessoas com TEA.
A Amaes atua por meio de acolhimento, intervenções e encaminhamentos, contando com uma equipe multidisciplinar que trabalha na defesa de direitos, suporte para redução de vulnerabilidades sociais e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Além disso, a ONG promove ações de conscientização e disseminação do conhecimento sobre o autismo e oferece atendimento educacional especializado, avaliações e suporte na área da saúde.
Atualmente, são acompanhadas 1.050 pessoas semanalmente, beneficiando mais de 2 mil indivíduos diretamente, com uma média de 7.469 atendimentos mensais. No entanto, 1.428 pessoas ainda aguardam na fila de espera.
Mais informações nas redes sociais @amaescapixaba.

Autismo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), também chamado de autismo, é uma alteração no desenvolvimento neurológico que possui um conjunto de condições caracterizadas por alterações no comportamento social, na comunicação e na linguagem, além de apresentar um repertório restrito de interesses e atividades.

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