Bairro Maracanã

Mulher é encontrada morta dentro de valão em Cariacica

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como "morte a esclarecer"; somente após os laudos será possível determinar causa do óbito

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 15:18

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

05 abr 2025 às 15:18
Local onde mulher foi encontrada morta em Cariacica
Local onde mulher foi encontrada morta em Cariacica Crédito: Fernando Estevão
Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta em um valão entre os bairros Boa Sorte e Maracanã, em Cariacica, na manhã deste sábado (5). O corpo foi localizado por volta das 8h30 em uma área de difícil acesso. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como "morte a esclarecer".
Segundo informações apuradas no local pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, com a Polícia Militar e da Polícia Científica, a vítima foi vista com vida pela última vez na noite anterior. No momento do resgate, ela estava com a cabeça submersa e o restante do corpo fora da água. Por conta das dificuldades do terreno, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a retirada do corpo.
Polícia vai investigar se morte foi acidental
Polícia vai investigar se morte foi acidental Crédito: Fernando Estevão
A Polícia Científica realizou a perícia no local e não encontrou, a princípio, sinais aparentes de violência. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará por exames que devem apontar a causa da morte. Só após os laudos será possível determinar se a mulher foi assassinada ou se sofreu algum mal súbito antes de cair no valão.
Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na região para colher informações com moradores e tentar localizar familiares da vítima, que seria moradora do bairro Boa Sorte. Até o momento, nenhum parente foi encontrado.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação. Quem tiver informações que possam ajudar a esclarecer o caso pode entrar em contato com o Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e anônima.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

