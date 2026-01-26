No bairro Oriente

Homem que escapou de ataque é morto a tiros em velório de amigo em Cariacica

Na manhã desta segunda (26), Yarlen dos Santos Barbosa estava em um banco em frente ao cemitério onde Pedro Henrique Conceição da Rocha era sepultado, e acabou alvejado e morto com vários disparos

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:30

Yarlen dos Santos Barbosa morreu durante velório do amigo, em Cariacica, na manhã desta segunda (26) Crédito: Arquivo pessoal

Um homem morreu durante o velório de um amigo no bairro Oriente, em Cariacica, no final da manhã desta segunda-feira (26). Yarlen dos Santos Barbosa estava em um banco na praça em frente ao cemitério, quando dois homens em uma moto chegaram atirando. A vítima já tinha sido alvo de um ataque no domingo (25) ao lado de Pedro Henrique Conceição da Rocha, que era velado nesta segunda, porém conseguiu escapar.

Somente após a retirada, pela perícia, do corpo de Yarlen, por volta de 14h30, que o enterro aconteceu. Conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, Yarlen e Pedro Henrique estavam juntos em uma moto quando foram baleados na manhã de domingo. Os ataque aconteceu quando os dois passavam pela Rua Germano Gatti, também no bairro Oriente.

A Polícia Militar informou que Pedro, que pilotava, morreu dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) quando já estava a caminho do hospital. A reportagem da TV Gazeta apurou que Yarlen conseguiu sobreviver após levar um tiro na perna.

Mesmo sendo alvo de tiros no dia anterior, ele decidiu comparecer ao velório do amigo, onde acabou baleado diversas vezes. De acordo com testemunhas, o homem não conseguiu fugir, pois os atiradores chegaram armados, encapuzados e de forma inesperada.

O ataque que vitimou Pedro Henrique Conceição da Rocha no domingo (25) aconteceu na Rua Germano Gatti, em frente a este muro Crédito: Tarciane Vasconcelos

Passagens e foragido

A família de Pedro conversou com o repórter Vinicius Colini e disse que o jovem não tinha mais envolvimento com o mundo do crime. Ainda segundo os parentes, ele procurou uma nova vida após sair do período de detenção no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em 2017.

A Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) confirmou que Pedro teve apenas uma passagem, quando ficou detido por dois meses por tipificação de crime análogo à receptação.

Já Yarlen estava evadido desde outubro de 2025 quando saiu para trabalhar e não retornou. Conforme a pasta estadual, ele estava preso por tráfico de drogas. No registro da Sejus existe ainda outra passagem entre 2018 e 2019 também por tráfico.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções".

