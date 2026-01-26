Integrante de facção criminosa da Bahia é preso em São Mateus

Tiago é apontado como integrante do Comando Vermelho e considerado de alta periculosidade pela polícia da Bahia Crédito: Polícia Civil

Um foragido da Justiça da Bahia, apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) e considerado de alta periculosidade, foi preso no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (26). O homem identificado como Tiago de Jesus Santos, conhecido como “Carioca”, foi localizado durante uma operação conjunta entre as Polícias Civil do Espírito Santo e da Bahia. Contra ele havia quatro mandados de prisão por homicídios qualificados, expedidos pela Justiça baiana e que tramitavam sob segredo de justiça.

Segundo as investigações, o suspeito era o responsável por executar rivais nas cidades baianas de Mucuri, Posto da Mata, Nova Viçosa, Alcobaça e Teixeira de Freitas e estaria envolvido na tentativa de expansão do grupo criminoso para os municípios capixabas de São Mateus, Pedro Canário, Sooretama e Linhares.