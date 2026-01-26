Home
Homem é preso por tentar matar diarista com martelada na cabeça em Viana

Imagem de perfil de Vitor Antunes

Vitor Antunes

Estagiário / [email protected]

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 11:32

Um homem de 39 anos foi preso após agredir a companheira, de 43 anos, com uma martelada na cabeça, na noite de domingo (25), em Campo Verde, Viana.

Um homem de 39 anos foi preso por tentar matar a companheira, uma diarista de 43 anos, com uma martelada na cabeça, no bairro Campo Verde, em Viana. A agressão aconteceu na noite de domingo (25) e foi presenciada pela filha do casal, de 11 anos. Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar a vítima.

Vizinhos do casal contaram que o suspeito chegou bêbado em casa e teria se irritado com a companheira após a vítima afirmar que queria se separar

Homem é preso por tentar matar diarista com martelada na cabeça em Viana

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que conseguiu correr para a rua em busca de socorro. O suspeito foi contido por vizinhos, que chegaram a agredi-lo com um pedaço de madeira antes da chegada dos militares. O homem foi encaminhado ao Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi e, após receber alta médica, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica.

A mulher sofreu um ferimento na região da testa e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Vizinhos do casal contaram à reportagem da TV Gazeta que o suspeito chegou bêbado em casa e teria se irritado com a companheira após ela afirmar que queria se separar.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

