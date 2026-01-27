Homem é preso por agredir companheira na frente dos filhos em Viana

Um homem foi preso após agredir a companheira na frente dos filhos no bairro Nova Bethânia, em Viana, na tarde de segunda-feira (26). De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegar no local, a equipe encontrou o suspeito esganando a mulher e a ameaçando com uma faca. Segundo apuração da TV Gazeta, ele foi levado para a delegacia e autuado em flagrante pela violência.

Ainda conforme a PM, a mulher tinha marcas de pancadas na cabeça e sangramento no nariz. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Os filhos da vítima, que são menores de idade, foram levados para a casa de uma tia materna em Vila Velha.