Homem é morto a tiros sentado em cadeira de bar em São Mateus
Um homem de 33 anos, identificado como André Luiz Pinguim Silvares, foi morto a tiros dentro de um bar no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (25). Segundo a Polícia Militar, André foi encontrado sem vida sentando em uma cadeira. Dois suspeitos fugiram do local.
Testemunhas relataram à PM que os dois homens chegaram em uma motocicleta. O garupa, que usava uma mochila de entrega, desceu do veículo, chamou a vítima pelo nome e, em seguida, atirou várias vezes contra André. Depois, a dupla fugiu.
Ainda de acordo com a PM, o irmão da vítima informou aos policiais que desejava entregar uma arma da vítima. Os militares foram até a quitinete onde André morava e apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, com dois carregadores e 16 munições.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a a Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Linhares, para passar pela necropsia.