Homem é morto a tiros sentado em cadeira de bar em São Mateus

André Luiz Pinguim Silvares (em destaque) estava em bar quando foi surpreendido Crédito: Polícia Civil e Acervo pessoal

Um homem de 33 anos, identificado como André Luiz Pinguim Silvares, foi morto a tiros dentro de um bar no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (25). Segundo a Polícia Militar, André foi encontrado sem vida sentando em uma cadeira. Dois suspeitos fugiram do local.

Testemunhas relataram à PM que os dois homens chegaram em uma motocicleta. O garupa, que usava uma mochila de entrega, desceu do veículo, chamou a vítima pelo nome e, em seguida, atirou várias vezes contra André. Depois, a dupla fugiu.

Ainda de acordo com a PM, o irmão da vítima informou aos policiais que desejava entregar uma arma da vítima. Os militares foram até a quitinete onde André morava e apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, com dois carregadores e 16 munições.