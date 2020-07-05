Homem furta objetos do irmão e ameaça incendiar casa em Cobilândia

Um homem invadiu a residência do irmão em Cobilândia, bairro de Vila Velha, na noite deste sábado (04), por volta das 23h. O Corpo de Bombeiros esteve presente no local e informou que o suspeito, além de ter furtado os pertences da vítima, estaria com um galão de gasolina, ameaçando atear fogo em si mesmo e também na casa.
A Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, dano ao patrimônio, furto e tentativa de incêndio. E encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar não prestou informações, afirmando que ocorrências geradas e encerradas em plantões anteriores não ficam disponíveis para o acesso durante fins de semana e feriados.