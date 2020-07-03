Filha é presa por envolvimento no assassinato do pai em Mimoso do Sul

Vista aérea de Mimoso do Sul, onde crime ocorreu Crédito: Divulgação

A filha do idoso de 72 anos assassinado no início da semana em Mimoso do Sul , região Sul do Espírito Santo, foi presa suspeita de ser a mandante do crime. Segundo informações da Polícia Civil, Valéria Pinto Rosa, de 37 anos, confessou que contratou dois homens para roubar o pai e "dar um susto nele". José Ribeiro Rosa, além de assaltado, foi assassinado dentro de casa, na frente da esposa, com golpes de objeto cortante na cabeça e no corpo. Apenas o celular dele foi levado pelos criminosos.

De acordo com a Polícia Civil , o crime aconteceu na localidade de São Bento, distrito de São José das Torres. Durante a investigação foi descoberto que a filha fez empréstimos em nome do pai, e ele estava cobrando que Valéria pagasse.

De acordo com o delegado de Mimoso do Sul, Romulo Carvalho, por conta das cobranças, a filha contratou Rosalvo Ferreira dos Santos, de 53 anos, para "dar um susto" e roubar o próprio pai. A suspeita foi interrogada e confessou o crime indicando quem era o executor. De posse dessas informações, a Polícia Civil representou pela prisão da suspeita e de Rosalvo, informou o delegado.

No momento da prisão de Rosalvo Ferreira, ele revelou quem era o outro comparsa no crime. Marcos Vinícius Alcântara da Chaga, de 22 anos, foi levado para a delegacia para prestar informações sobre o fato e acabou confessando o crime. Um mandado de prisão foi solicitado à Justiça e cumprido.