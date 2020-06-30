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Violência

Idoso é morto durante assalto no interior de Mimoso do Sul

Segundo a polícia, José Ribeiro Rosa, de 72 anos, foi morto com golpes de um objeto cortante na cabeça e no corpo. Bandidos fugiram levando o celular da vítima

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 15:18
Fachada do SML de Cachoeiro onde estão 23 corpos para apenas 18 gavetas disponíveis
SML de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Foto do leitor
Um idoso de 72 anos foi morto com golpes na cabeça, na própria casa,  durante um assalto na noite desta segunda-feira (29). O crime aconteceu na localidade de São Bento, que fica no distrito de São José das Torres, no município de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o caso segue em investigação e até o momento, ninguém foi preso pelo crime.
De acordo com a Polícia Militar, dois bandidos entraram na casa e anunciaram o assalto para a vítima e a esposa, que também é idosa. Um dos criminosos estaria armado. Durante o assalto, José Ribeiro Rosa reagiu e foi atingido com golpes de objetos cortantes na cabeça e em outras partes do corpo. Ele morreu no local.

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Os bandidos fugiram levando um celular do idoso. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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