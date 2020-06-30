Idoso é morto durante assalto no interior de Mimoso do Sul

Um idoso de 72 anos foi morto com golpes na cabeça, na própria casa, durante um assalto na noite desta segunda-feira (29). O crime aconteceu na localidade de São Bento, que fica no distrito de São José das Torres, no município de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o caso segue em investigação e até o momento, ninguém foi preso pelo crime.
De acordo com a Polícia Militar, dois bandidos entraram na casa e anunciaram o assalto para a vítima e a esposa, que também é idosa. Um dos criminosos estaria armado. Durante o assalto, José Ribeiro Rosa reagiu e foi atingido com golpes de objetos cortantes na cabeça e em outras partes do corpo. Ele morreu no local.
Os bandidos fugiram levando um celular do idoso. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.