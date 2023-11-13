Homem enrolou corpo da namorada com lençol antes de jogá-lo em caixa d'água no ES

Thalita foi encontrada morta na manhã desta segunda (13) Crédito: Montagem/Reprodução

Aos militares, o suspeito também afirmou que se relacionava com a vítima há aproximadamente seis meses. Ele teria convidado Thalita para ir até a casa dele para consumir drogas, local onde se desentenderam e entraram em luta corporal. Segundo o indivíduo, o caso aconteceu na última sexta-feira (10).

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Militar informou que foi acionada na manhã desta segunda-feira (13) por uma moradora do prédio, que afirmava ter encontrado um corpo enrolado em uma coberta dentro da caixa d’água do imóvel.

Aos agentes, a moradora relatou que desde sábado (11) a água da residência estava com cheiro e gosto estranho. Ela disse que havia saído de casa na sexta-feira (9) e retornou somente no sábado. A mulher autorizou a entrada dos militares no imóvel e eles tiveram acesso a caixa d’água, sendo confirmado que realmente se tratava de um corpo enrolado em uma coberta e que exalava um forte cheiro.

Segundo a PM, no local havia mais residências e uma delas dava acesso a caixa d’água citada. Os policiais perguntaram quem morava na casa e a mulher informou que era o sobrinho dela. Os militares chamaram por algumas vezes por ele, que atendeu a equipe após um certo tempo. Ao aparecer na janela, ele foi reconhecido pelos agentes por seu envolvimento com drogas na região, fato confirmado pela tia.

Foi solicitado então que o indivíduo descesse do imóvel para conversar com os policiais. Aos militares, o homem, de 25 anos, informou que havia passado o final de semana em casa e que não viu ou ouviu nada de anormal. Mas quando o pai dele chegou ao local, a versão do suspeito de que não havia ocorrido nada de anormal foi desmentida, uma vez que o pai relatou ter encontrado um traficante na casa do filho no último sábado (11).

Relacionamento de 6 meses

O suspeito então resolveu contar a verdade sobre o ocorrido e relatou que na última sexta-feira (10), um traficante do bairro São Marcos havia ido até a casa dele levar crack e levou sua televisão como forma de pagamento. Por volta das 15h daquele dia, Thalita chegou na residência e entrou, uma vez que ele havia deixado o portão destrancado. Horas antes, o casal havia se encontrado nas ruas do bairro e o homem convidou a namorada para ir até a casa dele para consumir entorpecentes. Ele disse que se relacionava com a vítima há aproximadamente seis meses.

Thalita foi encontrada morta na manhã desta segunda (13) Crédito: Montagem/Reprodução

Após Thalita chegar na residência, eles se desentenderam, pois ela disse que iria embora, pegou o celular e a droga do namorado, que ainda restava na residência. Após discutirem, o casal entrou em luta corporal vindo o homem a aplicar o golpe conhecido como mata-leão na vítima, ocasionando a asfixia mecânica e morte da namorada.

Em seguida, o suspeito deixou o corpo da vítima sobre o colchão de seu quarto uma vez que o crime ocorreu na parte da tarde. Sabendo que a tia não estava em casa, o homem envolveu o corpo da mulher em uma coberta, arrastou até a sua varanda, que faz divisa com a residência da tia, abriu a caixa d’água e jogou o corpo dentro, vindo a fechar o reservatório.

Segundo a PM, o fato só foi descoberto devido ao gosto e cheiro da água que estava sendo usada normalmente pelos moradores. Ninguém havia desconfiado de algo devido a aparente tranquilidade do suspeito.