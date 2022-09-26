Homem embriagado agride esposa e acaba detido em bairro nobre de Vitória

Suspeito resistiu à abordagem dos policiais e apresentava sinais de embriaguez Crédito: Pixabay

Polícia Civil (PC) deteu em flagrante nesta segunda-feira (26) um homem que praticava violência doméstica contra a esposa no bairro Barro Vermelho, em Vitória . O suspeito de 33 anos, que não foi identificado, resistiu à abordagem dos policiais e apresentava sinais de embriaguez, informou a corporação.

Segundo a PC, equipes policias estavam no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), também no bairro, quando foram acionadas por populares, que informaram que uma mulher estava sendo vítima de agressões em um prédio vizinho.

Após receber a informação, elas se deslocaram ao local a pé e encontraram o suposto agressor saindo de um edifício. O suspeito estava com vestígios de sangue e foi contido pelos policiais, que tiveram de algemá-lo após resistir à prisão em flagrante.

A corporação informou que a vítima também tinha marcas de sangue pelo corpo e na nuca. Em conversa com os policiais, ela disse que foi agredida na cabeça com o celular do suspeito, e que ele a jogou no chão e continuou a agredindo. A mulher também relatou que o marido chegou em casa embriagado e começou a agredi-la. Segundo ela, esta não foi a primeira vez que as agressões ocorreram.

Ainda de acordo com a PC, a agressão foi presenciada pela filha do casal e pelos dois filhos do agressor. As crianças ficaram sob os cuidados de uma vizinha até a chegada da mãe.