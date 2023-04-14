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Tentativa de feminicídio

Homem é suspeito de tentar matar ex-mulher a facadas em Montanha

Crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (13), e, segundo a Polícia Militar, as agressões começaram no interior da casa da vítima e terminaram na rua
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 abr 2023 às 11:06

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 11:06

Homem é suspeito de tentar matar mulher em no bairro Palhinha, em Montanha, nesta quinta-feira (13).
Homem é suspeito de tentar matar mulher no bairro Palhinha, em Montanha, nesta quinta-feira (13). Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 30 anos foi autuado por tentativa de feminicídio, suspeito de esfaquear a ex-mulher em Montanha, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (13), e, segundo a Polícia Militar, as agressões começaram no interior da casa da vítima e terminaram na rua. Jomar Pereira Souza também chegou a se ferir e os dois foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Para preservar a identidade da vítima, o nome do bairro onde ocorreu o fato não está sendo divulgado.
Consta em boletim de ocorrência da PM que, conforme relatado por testemunhas, o homem já teria ameaçado a vítima antes por duas ou três ocasiões e, desta vez, ele aproveitou que a ex-mulher estava sozinha no imóvel onde mora para invadir o local. Após Jomar entrar na casa, segundo os relatos, a vítima tentou fugir e foi para a rua, onde as agressões teriam continuado.
Ela sofreu sete facadas por todo o corpo. Diante da situação, vizinhos contiveram os ataques. Durante a confusão, Jomar também se feriu.
A mulher foi socorrida por um policial civil e levada para o Hospital de Montanha. Devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital Estadual Roberto Silvares. Segundo a PM, a vítima passou por uma cirurgia de risco, mas não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.
Jomar também precisou ser levado para o hospital em São Mateus, escoltado por policiais. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por tentativa de feminicídio e quando receber alta médica será encaminhado para um presídio. As investigações apontam que o crime foi motivado pelo fim do relacionamento, ocorrido há quatro meses.

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