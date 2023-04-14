Homem é suspeito de tentar matar ex-mulher a facadas em Montanha

Homem é suspeito de tentar matar mulher no bairro Palhinha, em Montanha, nesta quinta-feira (13). Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 30 anos foi autuado por tentativa de feminicídio, suspeito de esfaquear a ex-mulher em Montanha, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (13), e, segundo a Polícia Militar, as agressões começaram no interior da casa da vítima e terminaram na rua. Jomar Pereira Souza também chegou a se ferir e os dois foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Para preservar a identidade da vítima, o nome do bairro onde ocorreu o fato não está sendo divulgado.

Consta em boletim de ocorrência da PM que, conforme relatado por testemunhas, o homem já teria ameaçado a vítima antes por duas ou três ocasiões e, desta vez, ele aproveitou que a ex-mulher estava sozinha no imóvel onde mora para invadir o local. Após Jomar entrar na casa, segundo os relatos, a vítima tentou fugir e foi para a rua, onde as agressões teriam continuado.

Ela sofreu sete facadas por todo o corpo. Diante da situação, vizinhos contiveram os ataques. Durante a confusão, Jomar também se feriu.

A mulher foi socorrida por um policial civil e levada para o Hospital de Montanha. Devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital Estadual Roberto Silvares. Segundo a PM, a vítima passou por uma cirurgia de risco, mas não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.