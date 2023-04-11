Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Queimaduras

Pai e filho ficam feridos após maçarico explodir em Montanha

O jovem teve ferimentos mais graves e precisou ser socorrido pelo helicóptero do Notaer ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Já o pai recebeu atendimento do Samu e foi levado para o hospital de Montanha

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 16:18

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 abr 2023 às 16:18
O jovem de 23 anos teve ferimentos mais graves e precisou ser socorrido pelo um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer)
O jovem de 23 anos teve ferimentos mais graves e precisou ser socorrido pelo um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) Crédito: Leitor | A Gazeta
Um jovem de 23 anos e o pai dele, de 59 anos, sofreram queimaduras após um acidente enquanto trabalhavam em uma empresa de transporte na cidade de Montanha, no Norte do Espírito Santo. O incidente ocorreu no fim da manhã desta segunda-feira (11), quando um maçarico utilizado por eles explodiu.
O jovem teve ferimentos mais graves e precisou ser socorrido pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Já o pai recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado para o hospital de Montanha.
Pai e filho ficam feridos após maçarico explodir enquanto trabalhavam em Montanha
Pai e filho ficam feridos após maçarico explodir enquanto trabalhavam em Montanha Crédito: Leitor | A Gazeta
Os dois trabalhavam como mecânicos. A empresa informou que o maçarico havia sido trocado na última semana e que, no momento, houve um retrocesso da chama, o que provocou a explosão.
Pai e filho continuam internados. O estado de saúde é estável e os dois não correm risco de vida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Montanha Samu ES Norte Notaer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados