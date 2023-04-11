Pai e filho ficam feridos após maçarico explodir em Montanha

Um jovem de 23 anos e o pai dele, de 59 anos, sofreram queimaduras após um acidente enquanto trabalhavam em uma empresa de transporte na cidade de Montanha, no Norte do Espírito Santo. O incidente ocorreu no fim da manhã desta segunda-feira (11), quando um maçarico utilizado por eles explodiu.
O jovem teve ferimentos mais graves e precisou ser socorrido pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Já o pai recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado para o hospital de Montanha.
Os dois trabalhavam como mecânicos. A empresa informou que o maçarico havia sido trocado na última semana e que, no momento, houve um retrocesso da chama, o que provocou a explosão.
Pai e filho continuam internados. O estado de saúde é estável e os dois não correm risco de vida.