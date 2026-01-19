Violência contra a mulher

Homem é preso por manter ex-namorada em cárcere e agredi-la em Vila Velha

Vítima de 49 anos conseguiu fugir após agressões e ameaças de morte; suspeito foi contido por vizinhos no bairro Guaranhuns

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:06

Mulher ficou ferida na perna, braço e cabeça após agressão do ex-namorado com barra de ferro Crédito: Arquivo pessoal

Um homem de 52 anos foi preso por manter a ex-namorada, de 49 anos, em cárcere privado e agredi-la no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima contou que esteve na casa do suspeito para buscar seus pertences na última sexta-feira (16), quando foi impedida de sair e agredida com tapas e uma barra de ferro. A situação só foi descoberta no domingo (18).

A vítima relatou à PM que ficou ensanguentada em decorrência das agressões e foi obrigada pelo ex-namorado a tomar banho, mas ele invadiu o banheiro e voltou a agredi-la. Em um momento em que o suspeito escorregou, a mulher conseguiu fugir da casa, ainda nua. O homem a alcançou na rua e a arrastou pelos cabelos até uma área de mata, afirmando que a mataria. Um casal que passava de carro presenciou a cena e parou para prestar socorro. A mulher conseguiu escapar e entrou no veículo.

O suspeito tentou fugir, mas foi contido por vizinhos até a chegada da Polícia Militar. A corporação informou que a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde precisou levar pontos na cabeça e no pé devido aos ferimentos causados pelas agressões.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 52 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.

