Adolescente é baleada durante tentativa de assalto em Vila Velha

Adolescente foi atingida na perna durante ação de suspeitos armados no bairro Santa Paula; vítima foi socorrida e transferida para hospital em Vitória

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 18:15

Uma adolescente de 16 anos foi baleada na noite de sábado (17) durante uma tentativa de assalto no bairro Santa Paula I, em Vila Velha. O caso aconteceu por volta das 21h45, nas proximidades da Rua Câmara.

De acordo com relatos de moradores, um carro com quatro ocupantes se aproximou de um casal e de dois adolescentes que estavam próximos à entrada do bairro. Durante a ação, os suspeitos efetuaram vários disparos de arma de fogo e fugiram.

A adolescente foi atingida na coxa direita. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra e, depois, transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Segundo a Polícia Militar, conforme informações repassadas por testemunhas, um homem também teria sido atingido de raspão na cabeça, mas não permaneceu no local. Ele teria informado que buscaria atendimento médico por conta própria.

A adolescente estava consciente e com o estado de saúde considerado estável no momento do atendimento. Ainda de acordo com a PM, foram realizadas buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

