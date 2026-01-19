A Gazeta - Agora

'Tabuada': foragido por extorsão é preso na Rodoviária de Vitória

Publicado em 19/01/2026 às 08h16
‘Tabuada’ é preso pela Guarda Municipal na Rodoviária de Vitória
‘Tabuada’ é preso pela Guarda Municipal na Rodoviária de Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

Um homem conhecido pelo apelido de “Tabuada”, que tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de extorsão, foi preso na noite de domingo (18), na Rodoviária de Vitória, localizada na Ilha do Príncipe, na Capital. Segundo a Guarda Municipal, ele pretendia adquirir uma passagem com destino à Bahia.

O foragido foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

