Jovem suspeita de envolvimento em assassinato em Piúma é presa

Uma jovem de 20 anos foi presa no domingo (18) suspeita de envolvimento no assassinato de um pedreiro em Piúma , Litoral Sul do Espírito Santo , ocorrido em setembro de 2025. Segundo a Polícia Militar, Adriele da Silva Souza foi localizada no bairro Lago Azul, no mesmo município, após a polícia descobrir que ela estava se escondendo em uma casa. Depois de detida, ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Itapemirim.

Segundo o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, outras três pessoas são suspeitas de cometer o crime contra Odair José Porto. Outra mulher já havia sido presa, no final de 2025, conforme apuração da TV Gazeta. A vítima, de 48 anos, foi morta a tiros por volta das 22h na Rua dos Ventos, em uma área conhecida como “Buraco Quente”. O corpo permaneceu no local até a manhã do dia seguinte, quando a Polícia Científica chegou. Leia mais clicando aqui.