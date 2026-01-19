Jovem suspeita de envolvimento em assassinato em Piúma é presa
Uma jovem de 20 anos foi presa no domingo (18) suspeita de envolvimento no assassinato de um pedreiro em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, ocorrido em setembro de 2025. Segundo a Polícia Militar, Adriele da Silva Souza foi localizada no bairro Lago Azul, no mesmo município, após a polícia descobrir que ela estava se escondendo em uma casa. Depois de detida, ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Itapemirim.
Segundo o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, outras três pessoas são suspeitas de cometer o crime contra Odair José Porto. Outra mulher já havia sido presa, no final de 2025, conforme apuração da TV Gazeta. A vítima, de 48 anos, foi morta a tiros por volta das 22h na Rua dos Ventos, em uma área conhecida como “Buraco Quente”. O corpo permaneceu no local até a manhã do dia seguinte, quando a Polícia Científica chegou. Leia mais clicando aqui.