Pedreiro é morto a tiros em Piúma e corpo passa a noite no local do crime

Corpo da vítima ficou a noite de sexta (5) até manhã de sábado (6) no local do crime Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem de 48 anos foi morto a tiros na noite de sexta-feira (5) em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu por volta das 22h na Rua dos Ventos, em uma área conhecida como “Buraco Quente”. A vítima foi identificada como o pedreiro Odair José Porto. Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, onde o corpo permanecia na manhã deste sábado (6).

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.