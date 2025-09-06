Pedreiro é morto a tiros em Piúma e corpo passa a noite no local do crime
Um homem de 48 anos foi morto a tiros na noite de sexta-feira (5) em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu por volta das 22h na Rua dos Ventos, em uma área conhecida como “Buraco Quente”. A vítima foi identificada como o pedreiro Odair José Porto. Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, onde o corpo permanecia na manhã deste sábado (6).
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", reforçou a corporação.