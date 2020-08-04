Homem é preso em flagrante durante assalto a ônibus em Cariacica

A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante durante assalto a ônibus em Cariacica Crédito: Reprodução/PCES

Polícia Civil de Cariacica prendeu em flagrante um homem de 29 anos que realizava um assalto a um ônibus do Transcol nesta terça-feira (4), no bairro Jardim América. A polícia conseguiu recuperar dois celulares e a arma utilizada no crime. De acordo com a PC, o homem possui diversas passagens por roubo e deixou o sistema prisional em fevereiro deste ano.

Responsável pela prisão, a delegada Larissa Lacerda de Oliveira, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, afirmou que os agentes voltavam de um patrulhamento quando viram o suspeito assaltando o coletivo.

"Estávamos realizando diligências de reconhecimento da nossa área de atuação, em Cariacica, e ao retornarmos para a delegacia, nos deparamos com o roubo ao ônibus. De forma rápida conseguimos prender o suspeito, recuperar os dois celulares que ele havia roubado e apreender o simulacro utilizado no crime, disse.

A delegada ainda afirmou que o suspeito possui uma extensa ficha criminal e já havia sido preso diversas vezes pelo crime de roubo. A última detenção ocorreu em 2016 e ele deixou a prisão cerca de quatro anos depois, em fevereiro deste ano.