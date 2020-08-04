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Em Jardim América

Homem é preso em flagrante durante assalto a ônibus em Cariacica

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito havia sido preso por roubo em 2016 e deixou o sistema prisional em fevereiro deste ano

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 16:49
A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante durante assalto a ônibus em Cariacica
A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante durante assalto a ônibus em Cariacica Crédito: Reprodução/PCES
Polícia Civil de Cariacica prendeu em flagrante um homem de 29 anos que realizava um assalto a um ônibus do Transcol nesta terça-feira (4), no bairro Jardim América. A polícia conseguiu recuperar dois celulares e a arma utilizada no crime. De acordo com a PC, o homem possui diversas passagens por roubo e deixou o sistema prisional em fevereiro deste ano.
Responsável pela prisão, a delegada Larissa Lacerda de Oliveira, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, afirmou que os agentes voltavam de um patrulhamento quando viram o suspeito assaltando o coletivo.
"Estávamos realizando diligências de reconhecimento da nossa área de atuação, em Cariacica, e ao retornarmos para a delegacia, nos deparamos com o roubo ao ônibus. De forma rápida conseguimos prender o suspeito, recuperar os dois celulares que ele havia roubado e apreender o simulacro utilizado no crime, disse.

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A delegada ainda afirmou que o suspeito possui uma extensa ficha criminal e já havia sido preso diversas vezes pelo crime de roubo. A última detenção ocorreu em 2016 e ele deixou a prisão cerca de quatro anos depois, em fevereiro deste ano.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e permanece à disposição da Justiça.

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