Arraias aparecem mortas na Praia de Camburi, em Vitória

Arraias foram encontradas mortas em baixo da Ponte de Camburi, em Vitória Crédito: Eduardo Lino / Internauta

Pelo menos 10 arraias foram encontradas mortas, na manhã desta terça-feira (04), em Vitória . Os peixes estavam em baixo da Ponte de Camburi e já haviam urubus ao redor. A cena chamou a atenção de quem passou pela região.

O auxiliar financeiro Eduardo Lino, de 39 anos, corria no calçadão de Camburi, como faz todas as manhãs, e se assustou com a grande quantidade de arraias mortas.

"Eu corro na praia todos os dias. Era 6 horas da manhã e tava cheio de urubu, fui olhar e tinha várias arraias mortas. Embaixo da Ponte de Camburi tinha um monte, pelo menos umas dez. Liguei para o 190 e me deram o telefone da Polícia Ambiental, eu liguei e não me atenderam. Entrou uma mensagem gravada, avisando que o atendimento começava às 9 horas", contou Lino.

Arraias mortas são encontradas em baixo da Ponte de Camburi, em Vitória

ARRAIAS SÃO COMUNS EM VITÓRIA

"É comum. Há anos atrás foi filmado um cardume grande de arraias perto do píer de Iemanjá. Faz parte da fauna local. Às vezes elas aparecem em grupos muito grandes, e há quem confunda com outros animais. Já confundiram até com tubarão", afirmou o professor.

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CAPTURA ACIDENTAL

É difícil determinar o que provocou a morte das arraias. Mas segundo o professor, o mais provável é que elas tenham sido capturadas de forma acidental por algum pescador.

"Se fosse para apostar, não tem como saber com certeza, mas o provável é que seja uma captura acidental, por ser um animal muito grande, se enrosca na rede. Muitas vezes caem na rede por acidente, elas morrem e os pescadores simplesmente descartam. Tiram da rede e jogam fora. A arraia ainda não é um pesca muito aproveitada. Muitas especies que não tem valor comercial são descartadas já sem vida, isso é um problema mundial. Não compensa para o barco trazer, porque não vai conseguir vender, então matam e descartam. É um dos maiores problemas da pesca hoje, e não tem como fiscalizar direito", explica o doutor em oceanografia biológica.

A reportagem demandou a Prefeitura de Vitória para explicar o ocorrido e saber se as arraias mortas já haviam sido recolhidas. Por nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória informou que esteve logo cedo no local e constatou e apreendeu uma rede ilegal de pesca. "