Homem é preso com arma em casa após denúncia da ex em São Mateus

Suspeito de 45 anos foi denunciado pela ex-companheira por crimes de stalking (perseguição), ameaça de morte, agressão com coronhada e intimidação após o fim do relacionamento

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:17

Polícia apreendeu um revólver calibre .38 municiado, uma arma de pressão e munições na casa de homem investigado por violência doméstica em São Mateus
Polícia apreendeu um revólver calibre .38 municiado, uma arma de pressão e munições na casa de homem investigado por violência doméstica em São Mateus Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 45 anos foi preso após ser denunciado pela ex-companheira por crimes de stalking (perseguição), ameaça de morte, agressão com coronhada e intimidação após o fim do relacionamento. O caso ocorreu em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A prisão do indivíduo ocorreu na terça-feira (19), quando agentes da Polícia Civil foram à residência dele cumprir um mandado de busca e apreensão e encontraram uma arma e munições. Ele não tinha porte de armas.

Na residência do suspeito, a equipe localizou um revólver calibre .38, marca Taurus, com capacidade para seis munições. No imóvel também estavam uma cápsula deflagrada no tambor, um coldre preto com quatro munições intactas, e uma arma de pressão tipo pistola, calibre 6 mm.

A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, delegada Patrícia Ferreira de Souza, disse que o homem chegou a tentar impedir que a Polícia Civil registrasse ocorrência do caso. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuado em flagrante.

