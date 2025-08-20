Aposta de Colatina "bate na trave" e leva R$ 52 mil na quina da Mega-Sena

Uma aposta feita no Maranhão levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de terça-feira (19). No Espírito Santo, quem chegou mais perto do prêmio foi uma aposta de Colatina, que acertou a quina e vai receber R$ 52.488,22.