Aposta de Colatina "bate na trave" e leva R$ 52 mil na quina da Mega-Sena
Publicado em 20/08/2025 às 05h39
Uma aposta feita no Maranhão levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de terça-feira (19). No Espírito Santo, quem chegou mais perto do prêmio foi uma aposta de Colatina, que acertou a quina e vai receber R$ 52.488,22.
As dezenas sorteadas foram: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54. Outras 50 apostas também acertaram a quina e vão receber R$ 52.488,22 cada. Na quadra, 3.737 apostas foram ganhadoras e terão direito a R$ 1.180,75. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (21), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.