Em flagrante

Homem é preso após cortar grade de shopping para furtar bicicletas em Vila Velha

A Polícia Civil confirmou que o suspeito foi conduzido pela Guarda Municipal de Vila Velha à Delegacia Regional do município, onde foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:43

Um homem foi preso após cortar as grades da área do estacionamento de um shopping para furtar bicicletas de frequentadores do centro de compras no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na noite de terça-feira (2). O suspeito, identificado como Henrique da Silva Cabalini, de 25 anos, estava acompanhado por outro homem, que conseguiu fugir.

Após cortar a grade do estacionamento, a dupla arrombou os cadeados e furtaram duas bicicletas, mas foram flagrados por um dos vigilantes do estabelecimento. Ao ser detido, Henrique resistiu, acabou ferido e foi posteriormente atendido no Pronto-Atendimento da Glória. Ele foi liberado após os cuidados médicos, mas permaneceu algemado, em razão da tentativa de fuga. O outro suspeito estava armado com uma faca, atirou pedras contra a equipe de segurança do shopping e conseguiu fugir. As bicicletas foram recuperadas.

A Polícia Civil confirmou que o suspeito foi conduzido pela Guarda Municipal de Vila Velha à Delegacia Regional do município, onde foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado. Na manhã desta quarta-feira (3), ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa — informação também confirmada pela Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus/ES).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta