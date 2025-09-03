Home
Homem segue ex ao fórum no ES para impedir retirada de cópia de medida protetiva

Suspeito, de 36 anos, foi autuado por descumprimento de medida protetiva e injúria qualificada após seguir a ex-companheira até o Fórum de Santa Leopoldina

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:07

Fórum de Santa Leopoldina
Mulher foi perseguida pelo ex até o Fórum de Santa Leopoldina Crédito: Divulgação | Tribunal de Justiça do Espírito Santo

Um homem de 36 anos foi preso após descumprir uma medida protetiva e seguir a ex-companheira, também de 36 anos, até o Fórum de Santa Leopoldina, na Região Serrana, na tarde de terça-feira (2). A vítima foi ao local para obter junto à Justiça uma cópia do documento que o impede de se aproximar dela.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou o Departamento da Polícia Militar do município relatando que estava sendo perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro. Ela contou ainda que já havia sido vítima de uma tentativa de estupro e que, recentemente, ele havia furtado sua bolsa com dinheiro.

A mulher afirmou ter uma medida protetiva contra ele, mas não possuía a cópia física no momento. Os militares a acompanharam até o Fórum para que pudesse obter o documento.

Enquanto aguardava a impressão da decisão judicial — que determinava que o suspeito mantivesse uma distância mínima de 50 metros da vítima —, os policiais perceberam que o homem estava próximo ao Fórum, observando a ex e fazendo gestos intimidatórios.

Diante da situação, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos. A vítima seguiu no banco de trás da viatura, enquanto o suspeito foi inicialmente colocado no compartimento de segurança, sem algemas. No entanto, ele começou a dar socos e chutes no compartimento, tentando quebrar a fechadura, e precisou ser algemado.

Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por injúria qualificada e descumprimento de medida protetiva de urgência. O suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

