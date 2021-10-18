Homem é preso após agredir mulher com chutes e socos em Vila Velha

Homem foi preso após agredir mulher com chutes e socos na cabeça em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi preso após agredir uma mulher com chutes e socos no rosto no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha , na noite deste domingo (17). De acordo com o registro da ocorrência da Polícia Militar , as agressões aconteceram em uma festa, em frente aos presentes no evento e também na casa da vítima.

De acordo com o registro da PM, o agressor ainda tentou intimidar os militares, afirmando ser "dono" do bairro Jockey, dizendo ser empresário e que poderia "complicar a vida" dos policiais. Ele teria dito à equipe que fornecia comida de forma gratuita para o 4º Batalhão de Polícia Militar, que fica no bairro Ibes, também em Vila Velha e que, por isso, teria a delegacia em suas mãos.

Também conforme o registro da polícia, as agressões começaram ainda na festa. O homem teria começado a puxar agressivamente o cabelo da vítima e dado socos nela por conta de ciúmes. Eles teriam ido para a casa da vítima logo depois, onde as agressões continuaram, com socos e chutes na boca.

A vítima informou aos policiais que conseguiu fugir para a rua, enquanto o agressor voltou para a festa onde estavam antes. A Polícia Militar foi acionada e foi até a festa. De acordo com o registro da ocorrência, o homem estava sendo hostil com os militares, questionando o motivo deles no local e disse que, durante a briga com a mulher, os dois teriam se agredido.

Neste momento, ele começou tentar chantagear e também ameaçar, não só os policiais, mas também a mulher agredida. A PM informou que ele também gritava para outras pessoas o retirarem da viatura, o que fez com que alguns presentes na festa tentassem atrapalhar o trabalho da polícia. O homem foi encaminhado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM).

SEIS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM 24 HORAS

Ao todo, entre o início da manhã de domingo (17) e esta segunda-feira (18), foram registrados seis casos de violência contra a mulher na Grande Vitória. Em todos os casos, conforme relatado nas ocorrências registradas pela Polícia Militar, trata-se de violência doméstica. Os casos aconteceram em:

Cobilândia, Vila Velha, às 1h30 de domingo (17)

Nova Rosa da Penha, Cariacica, às 5h10 de domingo (17)

Redenção, Vitória, às 18h de domingo (17)

Jockey de Itaparica, às 19h50 de domingo (17)

Marcílio de Noronha, Viana, às 19h de domingo (17)

Ataíde, Vila Velha, às 1h30 de segunda-feira (18)