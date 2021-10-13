Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher

Violência doméstica: mulheres clamam para viver longe das agressões Crédito: Dragana_Gordic/Freepik

Quarenta mil pedidos de ajuda e socorro, esse foi o número de denúncias registradas pelo Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, sobre casos de violência doméstica e familiar contra a mulher somente no primeiro semestre deste ano, de acordo com dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

No ano em que a Lei Maria da Penha completa 15 anos, esse número absurdo ainda preocupa e acende o alerta da sociedade sobre a necessidade de medidas eficazes na proteção à mulher. Apesar disso, há conquistas a serem valorizadas, tais como a inclusão da violência psicológica como item para o afastamento do lar e outros instrumentos de proteção à mulher.

Por meio da Lei 14.188, o Código Penal reconhece o crime de violência psicológica contra a mulher que a prejudique ou danos emocionais que prejudiquem o seu pleno desenvolvimento, ou ações que visem a degradá-la e controlá-la. Assim, ameaças, constrangimentos, humilhações, limitações, chantagens passam a ser passíveis de punição com pena de reclusão de seis meses a dois anos. Vale destacar que os efeitos da violência psicológica são tão cruéis quanto a agressão física, podendo levar à depressão, ansiedade e alterações no sono e distúrbios alimentares.

Essa mudança em nossa legislação tornou-se ainda mais necessária com o isolamento social em virtude da pandemia. Dados mostram que a residência também se apresenta como um ambiente hostil: uma em cada quatro mulheres sofreu algum tipo de violência ou agressão desde o ano passado, e 73% dos agressores eram íntimos da vítima, de acordo com dados divulgados pelo governo federal

Além da violência psicológica, a criminalização do “stalking” também é uma evolução necessária na defesa das mulheres. A perseguição nas redes sociais, criação de perfis falsos para espionar a vida da mulher, entre outras ações, pode autorizar a denúncia.