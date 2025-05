Vídeo registrou violência

Homem é preso após agredir ex com a filha deles no colo em Linhares

Menina de quatro anos caiu no chão quando a mulher foi agredida; homem foi autuado por lesão corporal, ameaça, injúria e difamação, conforme a Lei Maria da Penha

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após ameaçar e agredir a ex-companheira dele com tapas e socos no meio da rua em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (26). No colo da mulher estava a filha do casal, de quatro anos, e a menina caiu no chão no momento em que a mãe foi agredida. O nome do indivíduo não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.>