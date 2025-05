Trânsito intenso na BR 101 em Fundão devido a obras

Motoristas enfrentam intenso congestionamento na BR 101, em Fundão, nesta quarta-feira (28), devido a obras no trecho. O tráfego está operando no sistema "Pare e Siga", segundo a Polícia Rodoviária Federal. A fila de veículos chegava a cinco quilômetros por volta de 12h20, de acordo com o Google Maps — que também monitora o trânsito em tempo real. >