Motorista fica ferido após carro capotar em pasto de Barra de São Francisco

Um homem ficou ferido após perder o controle da direção do carro. O veículo acabou batendo em uma cerca, e, em seguida, capotou em uma área de pasto na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (28). O motorista, que não teve idade e nome divulgados, foi socorrido inconsciente pelo Corpo de Bombeiros, com suspeita de traumatismo craniano e fratura no fêmur. >