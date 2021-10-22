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Sinal a cabo pirata

Homem e mulher são presos por venderem sinal de 'gatonet' em Cariacica

A dupla foi detida na última segunda-feira 918), mas os detalhes apenas foram divulgados nesta sexta (22). Além do sinal de TV a cabo e internet pirateados, os dois ainda usavam cartões falsos para compras no ES

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 15:25

Publicado em 

22 out 2021 às 15:25
PC encontra central de distribuição de sinal de internet e TV Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Duas pessoas foram presas por distribuir sinal de internet e de TV a cabo de forma clandestina e por usarem cartões de crédito falsos para realizar compras no Estado.
Um homem, de 26 anos, e uma mulher, de 40 anos, foram presos em Cariacica, na última segunda-feira (18). No entanto, os detalhes sobre o caso foram apresentados nesta sexta (22) pela Polícia Civil.

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O chefe da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), delegado Gabriel Monteiro, explicou que as investigações foram iniciadas há cinco meses.  Outro suspeito está no Mato Grosso.
O trabalho da polícia indica que o grupo tinha acesso a documentos de diversas pessoas. Com esses dados, solicitavam cartões de crédito para comprar equipamentos eletrônicos e alugar veículos.
"São pessoas que ostentam em redes sociais com festas, relógios de luxo, bolos de dinheiro e muitas bebidas. Eles usam falsificação de cartão de crédito. Conseguiam, mediante essa falsificação, aprovar financiamento para a compra de veículos. E com esses cartões e documentos falsos, conseguiam alugar veículos em locadoras e não devolviam", disse Monteiro.

DINHEIRO EM ESPÉCIE

O delegado explicou que no endereço onde o mandado de busca e apreensão foi cumprido, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro que não teve a origem informada, além de um equipamento usado para repassar sinais de internet e de TV.
"Através de conversa autorizada pela Justiça, chegamos à conclusão de que esse dinheiro das vendas de material ilícito e 'gatonet' eles repassavam para uma empresa de marmita e vendas de compras e terrenos em nome de terceiro para dar ocultação e destinação desse dinheiro de forma ilícita", detalha.
A mulher foi autuada por crime de lavagem de dinheiro e associação criminosa e o homem foi atuado por crime contra organização de telecomunicação. 

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