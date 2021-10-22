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Assaltante bate carro em muro durante fuga de policiais e acaba preso em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, dois homens praticaram um roubo na orla de Coqueiral de Itaparica. Durante policiamento, o veículo utilizado pelos criminosos foi avistado. Só um deles foi detido pela PM

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 12:43

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

22 out 2021 às 12:43
Criminoso realizou fuga dos policiais militares e colidiu com muro de uma residência
O criminoso dirigiu por muitos bairros de Vila Velha, mas foi alcançado pela PM após bater em um muro com o carro Crédito: Divulgação
Agentes da Polícia Militar foram acionados, através do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), na manhã desta sexta-feira (22), para tratarem de um roubo a uma pessoa na Orla de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O ato foi praticado por dois criminosos. As informações são da Polícia Militar do Espírito Santo.
Os indivíduos que praticaram o crime estavam em um veículo branco. De acordo com a PM, o carro dos suspeitos foi avistado por uma equipe em policiamento na Avenida Luciano das Neves. Assim que visualizado, foi dada ordem de parada, porém, o condutor desobedeceu e seguiu em fuga, passando pelos bairros Coqueiral de Itaparica, Boa Vista e Divino Espírito Santo. 

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Na fuga, o pneu esquerdo do carro furou e o veículo colidiu forte contra o muro de uma residência. Os policiais foram até o automóvel e encontraram um jovem de 20 anos. Nada de ilícito foi visto com ele. Além disso, o suspeito não continha nenhum pertence de terceiros.
Assim que o suspeito foi encontrado, os agentes entraram em contato com uma das vítimas do roubo, que relatou ter tido o cordão, aliança e celular roubados. Em nota, a Polícia Militar comentou que a vítima "reconheceu o indivíduo como o autor do roubo, mas afirmou haver outro suspeito envolvido no crime, que chegou a apontar uma arma de fogo, semelhante a um revólver calibre 38 em sua direção".
Ao realizar a vistoria do carro abordado, foi constatado que a placa do veículo não correspondia ao chassi. Ainda em nota, informaram que "o indivíduo foi detido e encaminhado para a 2ª Delegacia Regional. O outro indivíduo não foi encontrado".

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