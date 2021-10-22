Assaltante bate carro em muro durante fuga de policiais e acaba preso em Vila Velha

O criminoso dirigiu por muitos bairros de Vila Velha, mas foi alcançado pela PM após bater em um muro com o carro Crédito: Divulgação

Agentes da Polícia Militar foram acionados, através do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), na manhã desta sexta-feira (22), para tratarem de um roubo a uma pessoa na Orla de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha . O ato foi praticado por dois criminosos. As informações são da Polícia Militar do Espírito Santo

Os indivíduos que praticaram o crime estavam em um veículo branco. De acordo com a PM, o carro dos suspeitos foi avistado por uma equipe em policiamento na Avenida Luciano das Neves. Assim que visualizado, foi dada ordem de parada, porém, o condutor desobedeceu e seguiu em fuga, passando pelos bairros Coqueiral de Itaparica, Boa Vista e Divino Espírito Santo.

Na fuga, o pneu esquerdo do carro furou e o veículo colidiu forte contra o muro de uma residência. Os policiais foram até o automóvel e encontraram um jovem de 20 anos. Nada de ilícito foi visto com ele. Além disso, o suspeito não continha nenhum pertence de terceiros.

Assim que o suspeito foi encontrado, os agentes entraram em contato com uma das vítimas do roubo, que relatou ter tido o cordão, aliança e celular roubados. Em nota, a Polícia Militar comentou que a vítima "reconheceu o indivíduo como o autor do roubo, mas afirmou haver outro suspeito envolvido no crime, que chegou a apontar uma arma de fogo, semelhante a um revólver calibre 38 em sua direção".