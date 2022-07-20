Homem é morto com tiros na cabeça em Vila Velha

Roberto Hott de Andrade, de 42 anos, foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Caíque Verli | Montagem A Gazeta

Um homem identificado como Roberto Hott de Andrade, de 42 anos, foi morto após ser atingido por dois tiros na cabeça nesta terça-feira (19) no bairro Boa Vista I, em Vila Velha . De acordo com policiais que estavam no local, a motivação do crime é desconhecida e a vítima não tinha passagens pela polícia.

Segundo apurado pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, testemunhas contaram que o assassino passou de bicicleta, atirando contra o homem, conhecido também como "Roberto Alemão". Ele foi morto enquanto estava em uma barraca de churrasquinho, que fica ao lado de um campo de futebol, na Rua José de Alencar.

Os peritos da polícia colheram provas que podem ajudar a identificar o criminoso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Parentes de Roberto foram ao local do crime, mas, abalados, não quiseram conversar com a imprensa

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.