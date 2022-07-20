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Boa Vista I

Homem é morto com tiros na cabeça em Vila Velha

Roberto Hott de Andrade, de 42 anos, foi assassinado nesta terça-feira (19); motivação ainda é desconhecida e ele não tinha passagens pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2022 às 21:51

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 21:51

Roberto Hott de Andrade, de 42 anos, foi morto a tiros em Vila Velha
Roberto Hott de Andrade, de 42 anos, foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Caíque Verli | Montagem A Gazeta
Um homem identificado como Roberto Hott de Andrade, de 42 anos, foi morto após ser atingido por dois tiros na cabeça nesta terça-feira (19) no bairro Boa Vista I, em Vila Velha. De acordo com policiais que estavam no local, a motivação do crime é desconhecida e a vítima não tinha passagens pela polícia.
Segundo apurado pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, testemunhas contaram que o assassino passou de bicicleta, atirando contra o homem, conhecido também como "Roberto Alemão". Ele foi morto enquanto estava em uma barraca de churrasquinho, que fica ao lado de um campo de futebol, na Rua José de Alencar.
Os peritos da polícia colheram provas que podem ajudar a identificar o criminoso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.  Parentes de Roberto foram ao local do crime, mas, abalados, não quiseram conversar com a imprensa

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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