Balneário de Carapebus

Homem é morto a tiros e adolescente acaba baleado após ataque na Serra

Testemunhas revelaram que suspeitos chegaram de moto, um deles fingindo ser entregador; ataques recentes mostram aumento da criminalidade na região

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:57

Diego Clemente Barcelos Costa, morto em Balneário de Carapebus Crédito: Redes Sociais

Um homem de 30 anos, identificado como Diego Clemente Barcelos Costa, foi morto a tiros no meio da rua em Balneário de Carapebus, na Serra, na noite de quinta-feira (11). Um adolescente de 15 anos estava perto dele e também acabou atingido. Testemunhas contaram que os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles estava usando uma bolsa, fingindo ser entregador.

Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, os suspeitos chegaram na rua por volta das 22h. Eles passaram pelo local onde Diego estava, deram meia-volta e começaram a disparar. O rapaz foi morto com pelo menos cinco tiros. Já o adolescente foi atingido nas nádegas e na barriga.

Parentes do adolescente disseram à reportagem da TV Gazeta que ele havia saído de casa para encontrar um amigo. Pouco tempo depois, a família soube que ele havia sido baleado. O adolescente precisou passar por cirurgia e segue internado.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido".

Violência em Balneário de Carapebus

O bairro onde o ataque aconteceu tem sido palco de outros episódios de violência. No último dia 25, uma menina de seis anos morreu após ser baleada dentro de um carro na região. Alice Rodrigues estava no veículo com os pais, voltando da praia, e traficantes acharam que o automóvel fosse de rivais.

Dois dias antes, um ataque de traficantes matou Dionata Firmino de Paula, de 28 anos. Na ocasião, um jovem de 20 anos também foi baleado. Testemunhas disseram que os atiradores chegaram em dois carros, armados com fuzil e pistolas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta